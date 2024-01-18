«عربي الجامعات» يجتمع اليوم في أبوظبي

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، اجتماعه العاشر اليوم بفندق ميلينيوم الروضة بأبوظبي، بحضور سعيد الحساني رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي.

ويتصدر أجندة الاجتماع عدد من المواضيع المهمة يتقدمها مقترح توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي، ومناقشة ما أسفر عنه اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية وانتخابات المكتب التنفيذي، التي أقيمت في جنيف نوفمبر الماضي وشارك فيها 115 دولة، وشهدت تقدم 4 مرشحين عرب، للمكتب التنفيذي حيث نجح الإماراتي علي مسري الظاهري واللبناني سامي قرة بتيان في حجز مقعديهما، فيما لم يحالف التوفيق السعودي الدكتور خالد المزيني، والليبي طارق حشاد.

وأيضاً يتطرق الاجتماع إلى استضافة الملتقى الطلابي العربي الثاني والمؤتمر العلمي، وبطولات الاتحاد العربي للعام الحالي الذي تقام خلاله 4 مسابقات دورة الألعاب الشاطئية بالمغرب في أبريل المقبل، والبطولة العربية للتايكوندو في الأردن في سبتمبر، والبطولة العربية للسلة بتونس في نوفمبر وأخيراً بطولة زايد الثالثة لكرة قدم الصالات ديسمبر هذا العام، بينما سيتم مناقشة خارطة المسابقات في العام 2025، بجانب عدد من المواضيع الأخرى.

وأكد الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحاد، أن مهمة الاجتماع وضع خارطة واضحة للبرامج والفعاليات خلال العامين المقبلين، والعمل على توحيد جبهة عربية قوية، تكون قادرة على ترجيح كفة المرشحين العرب في انتخابات الاتحادات القارية والاتحاد الدولي.

وأشار الحساني إلى أن مسودة التفاهم مع الاتحاد الآسيوي التي يتم طرح بنودها خلال الاجتماع تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز العمل المشترك مع الاتحادات القارية وبشكل خاص الاتحادين الآسيوي والأفريقي اللذان يمثلان المحيط المشترك للعرب، فضلاً على أن إقامة البطولات المشتركة مع هذه الاتحادات يمثل إضافة جيدة لنشاط الاتحاد.

وأوضح رئيس الاتحاد العربي أن هناك العديد من المواضيع المهمة على أجندة المكتب التنفيذي، مؤكداً أن الاتحاد حقق العديد من المكاسب الإدارية والرياضية، ويتطلع للمزيد في الفترة المقبلة.

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