تعاون بين «غولف الإمارات» و«الأكاديمية الآسيوية للناشئين»

وقع اتحاد الإمارات للغولف، اتفاقية تعاون مع الأكاديمية الآسيوية للناشئين، تهدف إلى مواصلة العمل على تطوير المواهب الناشئة.

وتقف الأكاديمية الآسيوية لتطوير الناشئين (JAGA) في طليعة الأكاديميات التي تتولى تطوير رياضة الغولف على صعيد قارة آسيا، من خلال التزامها، بدمج سلس للتميز الأكاديمي مع البراعة الرياضية.

وأعرب اللواء «م» طيار عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، عن أهمية الاتفاقية، قائلاً: «يدل تعاوننا مع الأكاديمية الآسيوية للناشئين، على التزامنا، بتعزيز نمو لعبة الغولف بين شريحة الطلبة من الرياضيين الوطنيين والدوليين، في خطوة أولى ترسم ملامح تشكيل مستقبل تطوير لعبة الغولف في دولة الإمارات، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على نطاق واسع».

بدوره أعرب أديش جودي، رئيس الأكاديمية الأسيوية للناشئين في دبي، عن سعادته بتأسيس مقر للأكاديمية في دبي، وقال: «يعد إنشاء مقرٍ للأكاديمية في الإمارات، خطوة محورية نحو توفير مساحة لرعاية مواهب الغولف في الفئات العمرية الصغيرة، ونحن ملتزمون بتقديم التميز في كافة جوانب التعاون المثمر مع اتحاد اللعبة في دولة الإمارات».

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