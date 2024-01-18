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انطلاق الجولة الوطنية الثانية للكرة الطائرة الشاطئية

1/18/2024 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق الجولة الوطنية الثانية للكرة الطائرة الشاطئية اليوم، والتي ينظمها الاتحاد على ملاعب أكاديمية إسبيريا بشاطئ كايت بيتش بجميرا بدبي، وتستمر حتى بعد غدٍ.

ويقام على هامش الجولة يوم بعد غدٍ، بطولة للكرة الطائرة الشاطئية للمبتدئين، حيث يتكون كل فريق من 4 لاعبين، وذلك بهدف نشر اللعبة وزيادة عدد منتسبيها.

وكانت الجولة الوطنية الأولى للكرة الطائرة الشاطئية، قد أقيمت ديسمبر الماضي بمشاركة 6 أندية من السيدات، و18 فريقاً من الرجال.

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