هاوتونغ وكاميرون وسوليفان وهوجارد في صدارة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف»

شهدت الجولة الأولى من النسخة الـ35 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف اليوم منافسات قوية بملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، وتصدر كل من هاوتونغ لي وكاميرون يونغ وآندي سوليفان وراسموس هوجارد ترتيب الجولة برصيد 67 نقطة وبواقع 5 ضربات تحت المعدل لكل منهم، في حين حلّ نيكولاي هوجارد في المركز الخامس مع ستة لاعبين آخرين برصيد 68 نقطة وبواقع 4 ضربات تحت المعدل.

تعثر روري

ورغم تسجيله 4 ضربات تحت المعدل في الحفر التسع الأولى، شهد أداء روري ماكلروي، المدافع عن لقب البطولة والمصنّف الثاني عالمياً، بعض التقلبات خلال الجولة، حيث تعثر في المجموعة الثانية من الحفر التي سجل خلالها أربع ضربات فوق المعدل، لينهي الجولة برصيد 71 نقطة وبواقع ضربة واحدة تحت المعدل.

صراع النجوم



وأظهر الصيني هاوتونغ لي، الفائز بالبطولة عام 2018، أداءً باهراً مع بداية منافسات الجولة، واستطاع تصدّر الترتيب في وقت مبكر من المنافسات بعد تحقيقه 7 ضربات تحت المعدل، لينضم إليه في الترتيب آندي سوليفان الذي حقق 5 ضربات تحت المعدل.

أما راسموس هوجارد فقد شهد أداؤه خلال منافسات الجولة تسجيل ضربة تحت المعدل في ست حفر، إضافة إلى تسجيله ضربتين تحت المعدل في الحفرة 10، في حين استطاع كاميرون يونغ أن يضع نفسه في الصدارة على الرغم من تسجليه ضربتين فوق المعدل في بداية الجولة والتي أنهاها بضربتين تحت المعدل في الحفرة الأخيرة.

سعادة



وقال هاوتونغ لي: عملت على تحسين أسلوبي خلال فصل الشتاء، وأنا سعيد بأن أرى نتائج هذا التدريب المكثّف في الجولة الأولى من المنافسة، وآمل أن أتمكن من تسجيل المزيد خلال البطولة.

وأعرب سوليفان، في أول ظهور له في عام 2024، عن سعادته بما قدمه من أداء خلال الجولة، وقال: على الرغم من أن البداية لم تكن في أحسن مستوى، إلا أنني شعرت بتحسن متواصل في الأداء.

استقطاب

وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك لـ «البيان»: سعداء باستقطابنا عدداً كبيراً من نجوم الغولف العالميين، من بينهم أبطال كأس رايدر وغيرهم من الفائزين ببطولات عالمية كبرى إلى تشكيلة النسخة الـ35 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسي. كما نفخر بأن البطولة مهدت الطريق لتعزيز وجود رياضة الغولف في الشرق الأوسط، إذ أضافت البطولة بعضاً من أكثر اللحظات شهرةً إلى تاريخ اللعبة.

أنشطة



شهدت قرية المشجعين «تورنامنت تاون» حضور الآلاف من الجماهير الذين استمتعوا بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية خارج أرض الملعب.

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