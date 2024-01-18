منتخب اليد يواجه اليابان في «آسيوية اليد» غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
يلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد في السادسة مساء غد الجمعة مع نظيره الياباني في ثاني مبارياته بالدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الـ 21 التي تستضيفها البحرين حالياً.
وخسر منتخبنا اليوم أمام المنتخب القطري بنتيجة 21 - 25، رغم سيطرة «الأبيض» على مجريات الشوط الأول لعباً ونتيجة 12 - 8، ولكن المنتخب القطري قدّم أداءً جيداً في الشوط الثاني وأدرك التعادل 13 - 13 وقلب الموازين قرب نهاية الشوط محققاً الفوز بنتيجة 25 - 21.
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