منتخب اليد يواجه اليابان في «آسيوية اليد» غداً

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد في السادسة مساء غد الجمعة مع نظيره الياباني في ثاني مبارياته بالدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الـ 21 التي تستضيفها البحرين حالياً.

وخسر منتخبنا اليوم أمام المنتخب القطري بنتيجة 21 - 25، رغم سيطرة «الأبيض» على مجريات الشوط الأول لعباً ونتيجة 12 - 8، ولكن المنتخب القطري قدّم أداءً جيداً في الشوط الثاني وأدرك التعادل 13 - 13 وقلب الموازين قرب نهاية الشوط محققاً الفوز بنتيجة 25 - 21.

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