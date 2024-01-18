جمعية الإمارات للسرطان تعتمد فريقاً مجتمعياً لزيارات المرضى

اعتمدت جمعية الإمارات للسرطان فريقاً مجتمعياً لزيارات المرضى بهدف توفير الدعم النفسي والمعنوي لهم، خصوصاً وأن الدعم النفسي والمعنوي لمرضى السرطان يعد من بين أهم الخطوات العلاجية.

جاء ذلك بتوجيهات مباشرة من الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث تتضمن مهام الفريق نشر التوعية بهذا المرض وطرق الوقاية منه لمختلف فئات المجتمع، إضافة إلى الحرص على استبدال قتامة المرض بنور من أمل.



وقالت غوية البادي، رئيسة فريق الزيارات للدعم النفسي والمعنوي بجمعية الإمارات للسرطان لـ «البيان»: «حرصت الجمعية على توفير كافة أوجه الدعم المعنوي لمرضى السرطان الذين لديهم سجل في الجمعية».

وأضافت: «نُشعر المرضى بأنهم أفراد فاعلون ضمن أسرة كبيرة، لأننا على يقين تام بأن الدعم النفسي والمعنوي يسهم في تسريع الشفاء جنباً إلى جنب مع الخطة العلاجية، كما يسهم في عودة المريض لحياته الطبيعية في أقل وقت ممكن».



ولفتت إلى أهمية دعم الأسرة والأقارب والأصدقاء خلال رحلة العلاج، كونهم يمثلون عوامل أساسية للشفاء والنجاة من هذا المرض، مؤكدة أنه فور شعور المرضى بتضامن من حولهم يمنحهم ذلك تحدِّياً للمرض بشكل كبير.

وأوضحت أن التعامل مع مرضى السرطان لا يقتصر على تقديم الخدمات الصحية المتطورة من علاج وأدوية فحسب، بل يتطلّب العمل على تحسين حالتهم النفسية.

ورحبت رئيسة فريق الزيارات للدعم النفسي والمعنوي بجمعية الإمارات للسرطان بانضمام مختلف أفراد المجتمع لفريق الزيارات بهدف تعزيز الحالة النفسية الإيجابية للمرضى، ومن ثم منحهم القوة لمقاومة المرض.



كما دعت غوية البادي جميع أفراد المجتمع للمشاركة في المبادرات التطوعية والخيرية والإنسانية التي تنفذها جمعية الإمارات للسرطان في الدولة.

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