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نهيان بن مبارك يحضر أفراح المهيري والمنصوري في دبي

1/18/2024 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه جمال خلفان بن حويرب المهيري بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة ناصر مبارك بن حرسوس المنصوري.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في مجلس أم سقيم في دبي، عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.


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