نهيان بن مبارك يحضر أفراح المهيري والمنصوري في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه جمال خلفان بن حويرب المهيري بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة ناصر مبارك بن حرسوس المنصوري.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في مجلس أم سقيم في دبي، عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.
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