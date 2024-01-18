شراكة بين «ايدج» وحكومة ولاية ساو باولو حول مبادرة رئيسية للأمن العام

أعلنت «ايدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أنها بصدد أن تجري تجربة لمدة ستة أشهر على مبادرة رئيسية للأمن العام مع حكومة ولاية ساو باولو.

وتم الإعلان عن هذه الشراكة الهامة خلال زيارة قام بها وفد رفيع المستوى من كبار أعضاء الحكومة إلى المقر الرئيسي لمجموعة ايدج في أبوظبي.

وخلال مرحلة أولية مدتها ستة أشهر للتحقق من الخطة وتسهيل التعديلات، سيكون لـ «إثبات المفهوم» ثلاثة أهداف استراتيجية تُركز على هيكلة البيانات من الأنظمة المختلفة؛ وتحليل وتكامل الحلول المختلفة؛ وإنشاء استجابة كفؤة وسريعة للأمن العام باستخدام أحدث التقنيات.

واستناداً إلى الرصد الذكي، سيعطي المشروع المسمى «Crystal Ball» الأولوية للمراقبة والمساعدة في المناطق الوسطى من مدينة ساو باولو من خلال نشر التقنيات المتقدمة، مثل حلول الرصد الذكي للدائرة التلفزيونية المغلقة، والقيادة والتحكم المتكاملين، والاتصالات، والمراقبة والاستطلاع المتقدم، والطائرات المسيرة الذكية، والذكاء الاصطناعي، وذكاء البيانات المحمولة جواً، وحلّ «Digital Overwatch» الخاص بشركة «بيكن رد».

ويتمثل الهدف من البرنامج في تعزيز الرؤية فيما يتعلق بإحصاءات الجريمة، وتحديد المناطق الساخنة، وتتبع النشاط الإجرامي، ودعم الضحايا، وتقييم التأثير على الشركات، إلى جانب المقاييس ذات الصلة. ومن خلال تسخير هذه البيانات، ستعمل الحكومة على إنشاء قدرة تحليلية قوية تسمح باتخاذ قرارات مستنيرة لإنفاذ القانون، وتحسين تخصيص الموارد، وزيادة السلامة العامة، وخفض معدلات الجريمة في نهاية المطاف.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «لا ريب أننا نشهد نتائج ملموسة من الشراكات القيّمة البنّاءة التي قمنا بإبرامها مع حكومة ولاية ساو باولو في السوق البرازيلية ذات الأهمية الاستراتيجية.

ومن خلال استكشاف أوجه التعاون الحالية والاستفادة من القدرات متعددة المجالات ضمن المنظومة المتنوعة لـمجموعة ايدج، تمكنّا من تحديد السبل التي يمكن لـ ايدج من خلالها تقديم حلول ملموسة للتحديات التي يواجهها شركاؤنا، ليس فقط عسكرياً، بل وتوسيع نطاق عروضنا للأمن الوطني لتشمل خدمات مراقبة الجرائم في المدن الكبرى، مثل ساو باولو على حد سواء».

من جانبه قال فيليسيو راموث، نائب حاكم ساو باولو: «نُرحّب بتعاون مجموعة ايدج مع حكومة ولاية ساو باولو بشأن هذه المبادرة الرئيسية للأمن العام، حيث تُمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن والتكنولوجيا وصنع القرار القائم على البيانات في ولايتنا.

وقال»نحن متفائلون بإمكانية تأثير هذه المبادرة بشكل إيجابي على منطقتنا وخلق بيئة أكثر أماناً وازدهاراً لمواطنينا وشركاتنا ومجتمعاتنا«.

ومع نهاية التجربة، سيتم وضع خارطة طريق مُفصّلة لتوسيع هذه القدرات لتغطية جميع أنحاء ساو باولو. ويعتمد مشروع»إثبات المفهوم«على الحلول الناجحة والمثبتة التي أنشأتها شركة»بيكن رد «التابعة لـمجموعة ايدج والتي تشمل تطوير»مركز التميز ومراكز الاندماج«التي يتم نشرها حالياً في مختلف مؤسسات البنية التحتية الحيوية والأمن في دولة الإمارات.

وأجرى وفد ساو باولو برئاسة نائب المحافظ فيليسيو راموث؛ ووزير الشؤون الدولية لوكاس فيراز؛ والمستشار الدولي للأمن العام ألكسندر نيبوموسينو وأندرسون فارياس، عمدة ساو خوسيه دوس كامبوس، سلسلة من الاجتماعات مع إدارة مجموعة ايدج وعدد من كبار المعنيين في أبوظبي، بهدف تسهيل الشراكات الاستراتيجية المحتملة وتعزيز التعاون مع ولاية ساو باولو والمنطقة الأوسع.

يأتي هذا الاجتماع بعد زيارة ناجحة للغاية قامت بها»ايدج«إلى ساو باولو في سبتمبر عام 2023 وزيارة أخرى قام بها الوزير فيراز إلى المقر الرئيسي لـ»ايدج«في ديسمبر عام 2023. ويُمثّل هذا التعاون الأخير خطوة مهمة أخرى في رؤية(ايدج) لتعزيز الشراكات مع ولاية ساو باولو والشركاء الرئيسيين الآخرين في البرازيل.

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