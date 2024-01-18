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شرطة أبوظبي تحذّر من ترك السيارة في حالة تشغيل

1/18/2024 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الآلي ( ATM ) أو النزول للصلاة مما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.

وأكدت مديرية المرور والدوريات اهتمامها بتعزيز التوعية الأمنية مشددة على ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل، لافتة إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم، وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل.

وأشارت إلى أن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور تنص بخصوص السائق بأنه يجب أن يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق وألا يترك المركبة ومحركها دائراً وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه «وتنص المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي(عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور) غرامة قيمتها 500 درهم.

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