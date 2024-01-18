وفد «قضاء أبوظبي» يطلع على أنظمة إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية في هولندا

اطلع وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، خلال زيارة رسمية إلى مملكة هولندا، على تجربة المؤسسات القضائية وإدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية مع الجهات القضائية على المستوى الدولي، والاستفادة من التجارب العالمية وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع النظام القضائي في إمارة أبوظبي، بما يرسخ مكانتها التنافسية وريادتها عالمياً.

وترأس المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وفد الدائرة، والذي ضم في عضويته كلاً من المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.

واستهلت أعمال الزيارة الرسمية للمؤسسات الهولندية، بالاطلاع على أنظمة إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، والتجربة المطبقة في مدينة لاهاي والتقنيات المستخدمة في هذا المجال والآليات المتطورة لإدارة تلك المنشآت، فضلاً عن حزمة البرامج التأهيلية والإصلاحية الرامية إلى إكساب السجناء مهارات عملية متعددة، تسهم في تحقيق اندماجهم في المجتمع ومواصلة حياتهم بعد انتهاء فترة العقوبة المقضي بها.

واستمع الوفد إلى عرض تقديمي عن الإجراءات التنفيذية والمشاريع التطويرية في المنشآت الإصلاحية الهولندية، والأساليب المتبعة في خطط التأهيل والتدريب وإعادة دمج المحكومين، والمؤشرات الإحصائية لنجاح هذه الجهود والبرامج المتنوعة ودورها في تحقيق الأهداف المرجوة وتطبيقها وفق الممارسات العالمية المعتمدة.

كما زار وفد دائرة القضاء، مركز الاحتجاز في روتردام، إذ اطلع على إجراءات وخطوات إدخال النزلاء والأنظمة التقنية المستخدمة والربط الإلكتروني والخدمات اللوجستية والمرافق المتوافرة في المركز، فضلاً عن التعرف إلى آلية تنفيذ العقوبات البديلة للحبس، ومهام المؤسسات الحكومية المساهمة في تطبيق تلك العقوبات.

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