«المعاشات» تطلق أولى حملاتها التوعوية لعام 2024

أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حملتها التوعوية الأولى لعام 2024 تحت شعار «اعرف قانونك» والتي تستهدف التركيز على التوعية بالقانون الجديد رقم 57 لسنة 2023 مقارنة بالقانون الحالي رقم 7 لسنة 1999 الذي لا تزال أحكامه تسري على المؤمن عليهم الحاليين المشتركين بالهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023.

وأكدت الدكتوره ميساء راشد غدير مدير مكتب الاتصال الحكومي أن الهيئة تعطي أهمية بالغة لعملية التوعية للفئات المستهدفة بالقانون من أجل رفدهم بكافة المعلومات التي تمكنهم من فهم موقفهم التأميني عند الرغبة في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتأمين الاجتماعي وما يؤول إليه في نهاية الأمر من حصولهم على مكافأة نهاية خدمة أو معاشاً تقاعدياً.

وقالت غدير«الوعي بالقوانين التي تطبقها الهيئة ضرورة ملحة لما لهذه القوانين من أثر مباشر على المسار المهني والوظيفي والمعيشي للمؤمن عليهم والمتقاعدين وصولاً إلى المستحقين للمعاش، وهو ما يفرض على المؤمن الإلمام بكافة المعلومات المتعلقة بهذه القوانين لتحقيق أقصى استفادة ممكنه من المنافع التأمينية التي توفرها قوانين المعاشات الاتحادية.

ودعت جميع المستفيدين من هذه القوانين والمسجلين تحت مظلة الهيئة إلى متابعة برامج وحملات التوعية التي تنفذها الهيئة ويتم نشر مخرجاتها في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي».

ويترجم إطلاق الهيئة الحملة الأولى لهذا العام حرصها على التوعية بالقانون الجديد الذي تم الإعلان عن إطلاقه نهاية العام الماضي، وسرى تطبيقه على الملتحقين الجدد بجهات العمل المشمولين لدى الهيئة من تاريخ 31 أكتوبر 2023، ومقارنة ما جاء فيه من مواد مع القانون الحالي رقم 7 لسنة 1999 والذي لا تزال أحكامه تسري على المؤمن عليهم المشتركين بالهيئة قبل هذا التاريخ.

وتنوه الهيئة إلى أهمية عدم خلط الفئات المشمولة بكلا القانونين بين نصوصهما أو نطاق تطبيقهما حيث لاحظت الهيئة من خلال التقييم الأولي لتفاعل المتعاملين مع الأخبار المنشورة عن القانون الجديد رقم 7 لسنة 2023 بوجود نوع من الخلط وعدم القدرة على التمييز بين القواعد المنظمة لعملية الخضوع والشمول لكل القانونيين.

واختارت الهيئة لهذه الحملة شعار «اعرف قانونك» بهدف حث المؤمن عليهم على التحري والبحث والمعرفة بشأن القانون الخاضعين لأحكامه والقواعد والأحكام ذات الصلة به.

ومن المقرر أن تشمل وسائل التوعية عن الحملة نشر الأخبار الصحفية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنتاج الفيديوهات، وتنفيذ ورش العمل التوعوية، والتوعية من خلال البريد الالكتروني المسجل لجهات العمل لدى الهيئة، وبرامج البث المباشر على أنستجرام، وبرامج التوعية عبر الإذاعة والتلفزيون، والمسابقات، وغيرها.

وتحث الهيئة كافة الفئات المستهدفة بالتوعية إلى التفاعل مع مواد الحملة ومشاركة الهيئة كافة التعليقات والاستفسارات من خلال أي من القنوات الخاصة بالهيئة سواء من خلال مركز الاتصال على 80010 أو قنوات التواصل على الحساب الموحد على أنستجرام وأكس وفيسبوك GPSSAAE، أو من خلال الدردشة الإلكترونية على موقع الهيئة أو مراكز سعادة المتعاملين.

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