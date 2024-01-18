مؤتمر اللغة العربية يوصي بربط التعليم بالمناهج العالمية

اختتم مؤتمر اللغة العربية الدولي فعاليات دورته السابعة بإمارة بالشارقة أول من أمس تحت عنوان: تعليم اللغة العربية وتعلمها، تطلع نحو المستقبل: «المتطلبات، والفرص، والتحديات».

وأوصى المؤتمر الذي نظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدمج لغة الضاد بعالم الرقمنة واستخدام التكنولوجيا لربط التعليم بالمناهج العالمية، مع التأكيد على ضرورة تزويد دروس اللغة بالوسائل الرقمية.

وشددت التوصيات التي تلاها الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، على ضرورة تدريب معلمي التعليم قبل الجامعي على صياغات جديدة في تدريس الكتابة العربية وتطوير تدريب المعلمين ليتناسب مع الثورة المعلوماتية والتكنولوجية.

كما أوصى المؤتمر بضرورة مراعاة المناهج التدريسية لاحتياجات القارئ والمتعلم، وتحديث المناهج لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وفي سياق استراتيجيات تعليم اللغة العربية، دعت التوصيات إلى تصميم استراتيجيات تعليم اللغة وفق مستويات اللغة، وتوسيع استخدام المقاربات التحليلية في تدريس فنون اللغة العربية.

وأكدت التوصيات على ضرورة استخدام الأدب في تنمية الكفايات اللغوية وتوظيف القصص الرقمية في تطوير مهارات اللغة العربية، وسلطت الضوء على أهمية التقويم، حيث دُعي إلى تقويم محتوى برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مع التركيز على التعبير عن الثقافتين الإسلامية والعربية في المحتوى اللغوي.

يشار إلى أن المؤتمر عقد على مدى يومين، حيث تضمن برنامج المؤتمر 22 ندوة علمية وأربع ندوات لأفضل الممارسات والتجارب بمشاركة 110 خبراء وباحثين، بإجمالي عدد بحوث ودراسات بلغ 82 بحثاً ودراسة وعدداً من أفضل الممارسات بلغ 13 ممارسات جميعها متخصصة في تعليم اللغة العربية وتعلمها.

شهد المؤتمر حضور عدد كبير من ذوي الاختصاص ومحبي اللغة العربية عبر برنامج (زووم) وحضورياً، وتناولت هذه الأوراق العديد من البحوث والدراسات الميدانية التي تسهم في تطوير تعليم اللغة العربية وتعليمها.

ويُعد المؤتمر أحد البرامج المعتمدة للمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج للدورة 2023 / 2024م، والذي يسعى إلى استجلاء ومناقشة القضايا والدراسات والأبحاث وأفضل الممارسات والتجارب العلمية والعملية ذات الصلة بواقع تعليم اللغة العربية وتعلمها، والتعريف بالجهود الفردية والمؤسساتية ودورها في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها.

بجانب الاطلاع على أحدث المستجدات والمبادرات المبدعة والتقارير والتجارب الناجحة.

كما يسعى إلى نشر الوعي وتحمل المسؤولية المشتركة وضرورة التنسيق بين المؤسسات المعنية بتعليم اللغة العربية وتعلمها تجاه اللغة العربية، والإفادة من التجارب والخبرات العالمية، لتطوير تعليم اللغة العربية مع مراعاة خصائص اللغة العربية، إضافة إلى مناقشة التحديات العصرية التي تواجه مستقبل تعليم اللغة العربية وتعلمها.

نجح المؤتمر في تسليط الضوء على أهم استراتيجيات التعليم الحديثة التي يمكن توظيفها في تعليم اللغة العربية وتعلمها، ومكن المتابعين من احتكاك بعضهم ببعض والاستفادة من الخبرات والتجارب بينهم، والجمع بين النوعية والعالمية والاستثنائية والمهنية العالية والاحترافية، وأشاد الجميع بأنها مبادرة متميزة وفريدة في الاطلاع على أفضل الممارسات التربوية وتبادل الخبرات.

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