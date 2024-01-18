فريق بحثي من «أمريكية الشارقة» يحصل على براءة اختراع لعلاج سرطان الثدي

حصل فريق بحثي من الجامعة الأمريكية في الشارقة، على براءة اختراع جديدة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي لتطويره نموذج علاج كيميائي في ظل الطلب المتزايد على إيجاد حلول مبتكرة لعلاج السرطان بأقل الآثار الجانبية.



ضم الفريق البحثي بقيادة الدكتور غالب الحسيني، أستاذ الهندسة الكيميائية والبيولوجية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، كلاً من الدكتور محمد الصياح، أستاذ الأحياء والكيمياء وعلوم البيئة في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وأمل الصادق، خريجة برنامج ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية في الجامعة الأمريكية في الشارقة عام 2018.

الناقلات النانوية



وتوظف تقنية العلاج الكيميائي الجديدة كبسولات صغيرة، تُعرف باسم الناقلات النانوية تحتوي على عوامل متعددة مضادة للسرطان، بما في ذلك 9 أدوية للعلاج الكيميائي. عندما ترتبط هذه الناقلات النانوية بأنسجة سرطان الثدي، يتم تنشيطها بواسطة الموجات فوق الصوتية، مما يؤدي إلى توجيه الدواء مباشرة إلى الأنسجة المصابة فقط.

وقال الدكتور غالب الحسيني، إن آلية عمل تقنية العلاج الكيميائي الجديدة تتضمن توصيل جرعات علاجية عالية التركيز إلى الخلايا السرطانية مع الحفاظ على الخلايا السليمة، ما يقلل من الآثار الجانبية الضارة التي غالباً ما تصاحب العلاج الكيميائي.



وتمثل براءة الاختراع تقدماً ملحوظاً في مجال علاج السرطان، ما يفتح الأبواب أمام المزيد من حلول العلاج الفعالة التي تخفف معاناة مرضى السرطان؛ لافتاً إلى أن أهمية براءة الاختراع تكمن في ملاءمتها لأمراض مثل أورام الثدي، نظراً لتوفر أجهزة الموجات فوق الصوتية في العيادات، ما يجعل هذه التكنولوجيا في متناول المرضى بشكل أكبر.

من جانبه قال الدكتور محمد الصياح: «إننا على أعتاب حقبة جديدة في علاج السرطان، وبراءة الاختراع هذه هي شهادة على سعينا الدؤوب لإيجاد علاجات أكثر فاعلية وأقل تدخلاً لتغيير حياة مرضى السرطان».

تميّز ومسؤولية



وأوضحت الدكتورة أمل الصادق أن براءة الاختراع التي حصل عليها الفريق البحثي مؤخراً تؤكد على تفاني أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأمريكية في الشارقة في البحث عن التميّز والمسؤولية الاجتماعية، ما يجسد التزامهم بتعزيز الحياة تماشياً مع مهمة الجامعة الأمريكية في الشارقة لإحداث تأثير واضح في مواجهة التحديات العالمية الملحة.

ولفتت إلى أن الفريق البحثي يعكف حالياً على تجارب حيوانية تهدف إلى ضبط الموجات فوق الصوتية، وهي خطوة حاسمة نحو التطبيق العملي لهذه التكنولوجيا المبتكرة.

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