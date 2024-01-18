الشارقة تصادق على «ميثاق الرابطة الفرنسية» لتعزيز التواصل الحضاري والثقافي

في إطار تعزيز التعاون الثقافي والحضاري بين الشارقة وفرنسا وقعت الشيخة حور القاسمي، رئيسة الرابطة الثقافية الفرنسية بالشارقة، «ميثاق الرابطة الفرنسية»، بهدف تعزيز التواصل الحضاري مع الثقافة الفرانكفونية، وتنظيم الفعاليات والنشاطات الثقافية، التي تعكس القيم الإنسانية والتنوع الثقافي لفرنسا والشارقة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الشارقة لمقر مؤسسة ألليانس فرانسيز في باريس، بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية ونائب رئيس الرابطة الفرنسية في الشارقة، وإيف بيجو، رئيس المؤسسة.

وأكد الطرفان أهمية هذا الميثاق كونه وثيقة تاريخية تعبر عن الصداقة والاحترام المتبادل بين الشارقة وفرنسا، وتعزز دور الرابطة الفرنسية كونها منصة للتبادل الثقافي والحوار الحضاري، وتوحيد الجهود وترسيخ الثقافة الفرنسية والثقافات الفرانكوفونية كونها جزءاً من التراث العالمي.

خدمات

وتنص الوثيقة على توفير الرابطات الفرنسية مجموعة متنوعة من الخدمات الثقافية والتعليمية للمهتمين باللغة والثقافة الفرنسية والفرانكوفونية، منها دورات لتعلم اللغة الفرنسية أو تحسين مستواها، ودورات خاصة في مواضيع ثقافية مختلفة، كما تمنح الرابطة شهادات رسمية تثبت مستوى اللغة الفرنسية للمتعلمين، وتوفر أنشطة ثقافية متعددة الأشكال والمجالات، تهدف إلى التعريف بفرنسا والمنظمة الدولية للفرانكفونية وشركائها، وتشجيع الحوار والتبادل المعرفي والحضاري بين الثقافات المختلفة.

وثائق ومصادر

وتؤكد الوثيقة أهمية توفير وإتاحة الموارد الوثائقية الغنية للجمهور، والتي تتضمن الكتب والمجلات والأفلام والمواد الموسيقية، ومعلومات حول الثقافة الفرانكوفونية والثقافات المرتبطة بها، إلى جانب منح المتعلمين فرصة للتعمق في اللغة والثقافة الفرنسية، والتعرف على مجتمعاتها المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات تعزز قيم التبادل الثقافي مع مؤسسات أو أفراد من الثقافة الفرانكوفونية.

وتأسست «الرابطة الثقافية الفرنسية» بالشارقة في سبتمبر 2022، برئاسة الشيخة حور القاسمي، بموجب اتفاقية وقعتها «دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة» مع السفارة الفرنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، للاستفادة من خبرات «معهد الرابطة الفرنسية» وريادته في تعليم اللغة الفرنسية وتيسير التواصل بها، ودعم تجارب المعاهد والمدارس الناطقة بالفرنسية بأحدث طرق ووسائل إتقانها وممارستها.

832 رابطة

وتأسست الرابطة الفرنسية في عام 1883، وهي مؤسسة تسعى إلى رفع مستوى التفاهم المتبادل بين الثقافات والشعوب، من خلال حوار مبني على روح التعاون والتضامن والاحترام المتبادل، أما الرابطات الفرنسية في بلدان العالم فتأسست في عام 2007، وحصلت على نظام أساسي جديد في عام 2020، وهي 832 رابطة منتشرة في 131 بلداً على امتداد القارات الخمس، وتهدف إلى تطوير تعليم واستخدام اللغة الفرنسية، وتعزيز معرفة الثقافات الفرنسية والفرانكوفونية، والترويج لتنوع الحوار بين الثقافات، كما تعمل على توحيد وتطوير شبكة الرابطات الفرنسية بالتشاور مع أعضائها.





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