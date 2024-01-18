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الحكومة الإيطالية تدرس بيع 4% من «إيني» بـ 2.2 مليار دولار

1/18/2024 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تدرس الحكومة الإيطالية بيع ما يصل إلى 4% من شركة «إيني» بعد أن تكمل شركة النفط خطة إعادة الشراء، وهي صفقة من شأنها أن تسمح لروما بالحفاظ على السيطرة على الشركة.

تهدف إدارة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني للحصول على حوالي ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من بيع الحصة، كجزء من حملة الخصخصة لخفض ديون البلاد الضخمة، بحسب «بلومبرغ» وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم نشر أسمائهم لخصوصية الأمر. لا تزال الخطط قيد الإعداد ويمكن أن تتغير.

وتخطط الحكومة لبيع حصص مملوكة للدولة بحوالي 20 مليار يورو (21.8 مليار دولار) بحلول عام 2026.

ورفضت وزارة المالية التعليق. وتمتلك وزارة الخزانة الإيطالية حالياً حصة 4.7% في «إيني»، بينما يمتلك المقرض الحكومي «كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي» 27.7% من الشركة.

وصرح وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي في أكثر من مناسبة بأن مبيعات الأصول أمر وارد. وقال في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنه ناقش مبيعات الأسهم مع الصناديق الأجنبية خلال المؤتمر، ولم يحدد أي شركات.

وتواجه إيطاليا نمواً منخفضاً واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة هذا العام مما يعيق جهودها لخفض عبء الديون البالغ حوالي 140% من الناتج. ومن شأن مبيعات الأسهم المخطط لها أن تساعد في تقليل هذه الديون وتترك للحكومة مجالاً للتنفس لإعادة توجيه الأموال الأخرى نحو خفض الضرائب والوفاء بالوعود الانتخابية.

وقال الأشخاص إن الشركات الأخرى التي قد يتم بيع جزء من ممتلكات الدولة بها تشمل شركة البريد الإيطالية، وشركة السكك الحديدية «فيروفي ديلو ستاتو».

وفي الوقت نفسه، تمضي الحكومة قدماً في بيع حصة قدرها 25% من مصرف «بانكا مونت دي باتشي دي سيينا»، و41% من شركة «آي تي إيه إيروايز» إلى «لوفتهانزا»، والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة وتخضع للمراجعة من قبل سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

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