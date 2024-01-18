إطلاق منصة نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031 في دافوس

إطلاق منصة نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031 في دافوس
التاريخ
1/18/2024 3:01:04 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
بشراكة استراتيجية معرفية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، تم إطلاق منصة "نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031" لدعم التخطيط الحكومي الاستباقي بقوة البيانات.
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