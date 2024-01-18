تراجع شحنات القمح عبر قناة السويس وسط هجمات البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت منظمة التجارة العالمية أن شحنات القمح عبر قناة السويس تراجعت وسط هجمات البحر الأحمر وخليج عدن.
وأوضحت المنظمة، اليوم، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن شحنات القمح عبر قناة السويس انخفضت بنحو 40 في المئة في النصف الأول من يناير إلى 0.5 مليون طن بسبب الهجمات الأخيرة.
وذكرت المنظمة العالمية أن البيانات استندت إلى لوحة معلومات تم تطويرها بشكل مشترك من قبل المجلس الدولي للحبوب ومنظمة التجارة العالمية.
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