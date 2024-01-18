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تراجع شحنات القمح عبر قناة السويس وسط هجمات البحر الأحمر

1/18/2024 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت منظمة التجارة العالمية أن شحنات القمح عبر قناة السويس تراجعت وسط هجمات البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضحت المنظمة، اليوم، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن شحنات القمح عبر قناة السويس انخفضت بنحو 40 في المئة في النصف الأول من يناير إلى 0.5 مليون طن بسبب الهجمات الأخيرة.

وذكرت المنظمة العالمية أن البيانات استندت إلى لوحة معلومات تم تطويرها بشكل مشترك من قبل المجلس الدولي للحبوب ومنظمة التجارة العالمية.

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