الإمارات تترأس اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في أبوظبي

ترأست دولة الإمارات، ممثلة بمعالي طلال حميد بالهول، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، اجتماع الدورة الـ27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي استضافته العاصمة أبوظبي بحضور ومشاركة وفود تمثل الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وممثلين عن عدد من الجهات والمنظمات التي تتمتع بصفة مراقب مثل المكتب الإقليمي العربي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وعدد من المنظمات العربية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تركزت محاور اجتماع دورة هذا العام حول العديد من المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها ورفعها من قبل اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الـ(53) والذي استضافته وترأسته دولة الإمارات أمس.

تضمنت بنود جدول أعمال الاجتماع المواضيع ذات الصلة بمسيرة العمل العربي المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية تضافر الجهود العربية المشتركة لتعزيز البينة التحتية الرقمية، وسدة الفجوة الرقمية في العالم العربي، والوصول إلى مجتمع عربي متكامل رقمياً، وكيفية الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومراعاة تحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمارات الرقمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، رحب معالي بالهول بالوفود المشاركة في اجتماع الدورة السابعة والعشرين لاجتماع مجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب، مؤكداً أهمية التنسيق والعمل العربي المشترك، وقال: "يشكل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم القاسم المشترك بين التغيرات الجذرية والعميقة في الإدارة والاقتصاد والتعليم والزراعة والصناعة والعمل الحكومي وطبيعة المدن والمستوطنات البشرية، ليكون بذلك هذا القطاع الهام البوابة التي ندخل عبرها إلى المستقبل الذي نرتضيه لمجتمعاتنا ولأجيالنا.. ومن هذا المنطلق، نجد أمامنا اليوم الكثير من الأسباب الإضافية التي تجعل من الضروري العمل على تعزيز التضامن والتعاون العربي في مواجهة التحديات التقنية و"اللايقين" الذي يتسم به عالم اليوم، حيث التغيّر هو الثابت الوحيد، وحيث السرعة الفائقة هي الصفة الغالبة على التحولات في المفاهيم والتقنيات والأساليب".

وعن التجربة الناجحة للعمل العربي المشترك التي تجلت خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، الذي عقد في دبي في الفترة ما بين 20 نوفمبر و15 ديسمبر الماضيين قال بالهول: "يأتي اجتماعنا اليوم بعد أسابيع قليلة من اختتام المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، حيث قدمت الوفود العربية نموذجاً حضارياً ومشرّفاً في التحلي بروح الفريق الواحد الفريق الذي يتشاور وينسّق ويدرس ويحلل، ثم يتخذ القرارات السديدة بناء على المعطيات الواقعية والاعتبارات المتعددة، إن نجاح الفريق العربي للطيف الترددي ومن ورائه الدول العربية أثناء المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يعطينا صورة عن النتائج التي يمكن للأمة العربية تحقيقها عندما نُحسن التنسيق في المحافل والمنصات الدولية كافة".

ونوه إلى أن اجتماع الدورة الـ27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات شهد اعتماد البنود التي بدأت باجتماع اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، والتي رفعت أعمالها إلى اجتماع المكتب التنفيذي، ومن ثم اعتماد هذه البنود من قبل أصحاب المعالي والسعادة في اجتماع مجلس الوزراء العرب وتضمنت دعوة الدول العربية لمواءمة تجاربها في مجال التحول الرقمي مع الاستراتيجية الرقمية العربية التي تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة لقياس مستوى نضج التحول الرقمي للقطاعات كافة، حيث تساعد الاستراتيجية الرقمية العربية الدول في تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتطوير القدرات التكنولوجية وتحسين الخدمات المقدمة. وتضمنت بنود الاجتماع أيضا مخرجات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأخير من عام 2023، ونتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، والمقترحات التي قدمتها الدول خلال الاجتماع لتحسين آلية عمل المجلس، بما في ذلك تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة مقترحا حول معايير المرشحين العرب للمناصب القيادية في المنظمات الدولية وعلى وجه الخصوص الاتحاد الدولي للاتصالات؛ وذلك بهدف اعتماد مقاربة عربية موحدة في هذا الشأن وحظي هذا الاقتراح بدعم الدول كافة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات هو الهيئة التنفيذية العليا لتنمية مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات العربي، وهو أحد المجالس الوزارية المتخصّصة التي تعمل تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية، في حين تنبثق اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات عن هذا المجلس، وتعقد اجتماعاتها مرتين في العام قبل اجتماعات المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي.

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