ما سر الثقوب الصغيرة في قاع البحر؟

نجح علماء في كشف سر آلاف الثقوب الصغيرة في قاع البحر، محددين السبب العلمي وراء تكوُّنها بعدما حيّرت الباحثين سنوات.

وأوضح باحثون من جامعة كيل الألمانية أنه تم ربط الندبات الغامضة، التي عُثر عليها في بحر الشمال الواقع شمال أوروبا عام 2010، سابقاً بغاز الميثان المتسرب من تحت السطح، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وبينوا أن تلك الظواهر شوهدت على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم منذ اكتشاف مماثل في السبعينيات قبالة شاطئ كندا، لكن المنخفضات في قاع بحر الشمال جعلت العلماء في حيرة من أمرهم.

وأكد عالم الجيولوجيا ينس شنايدر فون ديملينغ، في دراسة نشرتها مجلة «نيتشر» العلمية، أن دراسة سابقة كانت قد كشفت أن العلامات تظهر وتختفي خلال شهرين، موضحاً عدم علاقتها بالميثان.

وقال ديملينغ إنه من المؤكد أنه لم يكن هناك ما يكفي من الميثان تحت تلك المنطقة من بحر الشمال لإحداثها، مشيراً إلى أنه بدلاً من ذلك، هناك سبب أبسط بكثير: حيوانات أعماق البحار.

وأضاف: «إنها الفوضى التي خلَّفتها خنازير البحر وثعابين الرمل التي تعيش في المنطقة»، لافتاً إلى أن خنازير البحر تتغذى بين رواسب قاع البحر، وهذا يزعج ثعابين الرمل التي تعشش بالأسفل وتخرج من جحورها أو تؤكل تاركةً الحفر خلفها.

وباستخدام مزيج من رسم خرائط قاع البحر، والدراسات السلوكية للمخلوقات البحرية وصور الأقمار الصناعية لقاع البحر، اكتشف العلماء أن الحفر غالباً ما تقع في مواقع تغذية خنازير البحر.

وأوضح ديملينغ أن نتائج الدراسة الجديدة أظهرت، لأول مرة، أن هذه المنخفضات تحدث بسبب سلوك خنازير البحر وثعابين الرمل، مؤكداً أنها لا تتشكل بسبب ارتفاع السوائل.

وتابع: «توفر بياناتنا عالية الدقة تفسيراً جديداً لتشكيل عشرات الآلاف من الحفر في قاع بحر الشمال»، متوقعاً أن الآليات الأساسية تحدث على مستوى العالم.

ووصف تلك الثقوب الصغيرة في قاع المحيط بأنها «مجرد مثال على أن الحيوانات هي مهندسة عالمنا الطبيعي».