نيجيريا تهزم ساحل العاج بركلة جزاء وتشعل مجموعتها في كأس أمم أفريقيا

سجل وليام تروست إيكونج هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني قاد به نيجيريا للفوز 1-صفر على ساحل العاج اليوم الخميس لتشتعل المنافسة في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في ساحل العاج.

وسجل إيكونج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 ليرفع منتخب نيجيريا رصيده إلى أربع نقاط متساويا في ذلك مع منتخب غينيا الاستوائية، الذي فاز على غينيا بيساو 4-2 في وقت سابق اليوم، بينما توقف رصيد ساحل العاج عند ثلاث نقاط.

وتأجل الحسم في المجموعة بذلك إلى الجولة الثالثة الأخيرة إذ يلتقي منتخب ساحل العاج مع غينيا الاستوائية، ومنتخب نيجيريا مع غينيا بيساو التي تقبع في المركز الرابع الأخير بدون رصيد.

جاء الشوط الأول من المباراة متوازنا، وبدأ بسيطرة وضغط هجومي من جانب منتخب ساحل العاج الذي قدم محاولات مكثفة بحثا عن التقدم المبكر لكنه أهدر أكثر من فرصة، ودخل المنتخب النيجيري في الأجواء بمرور الوقت وفرض تفوقه الهجومي لدقائق ليهدد مرمى أصحاب الأرض لكن كل محاولات الشوط الأول باءت بالفشل لينتهي بالتعادل السلبي.

ووجه المنتخب النيجيري ضربة موجعة لمنتخب ساحل العاج وجماهيره في وقت مبكر من الشوط الثاني، حينما حصل على ركلة جزاء سجل منها هدف التقدم عن طريق إيكونج، وبعدها تراجع أداء أصحاب الأرض تدريجيا وبدا المنتخب صاحب الضيافة عاجزا عن إيجاد الحلول ليخرج من المباراة صفر اليدين ويحتدم الصراع في المجموعة الأولى.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز