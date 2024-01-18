تعادل الأبيض وفلسطين في ليلة تألق خالد عيسى يؤجل حسم التأهل في كأس آسيا

تعادل منتخبنا الوطني ومنتخب فلسطين 1-1، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة مساء اليوم، في مباراتهما التي جرت وسط حضور 42 ألف مشجع في ملعب إستاد الجنوب في الوكرة، واحتفظ المنتخبان بحظوظهما في التأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا في قطر، بعدما رفع "الأبيض" رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط، وتصدر ترتيب المجموعة، انتظاراً لمواجهة غدا، بين منتخبي إيران وهونغ كونغ على ملعب إستاد خليفة الدولي، وتحتل إيران المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتأتي فلسطين في المركز الثالث بنقطة واحدة، في حين لا زال رصيد هونغ كونغ خالياً من النقاط، وسجل للإمارات سلطان عادل في الدقيقة 23، وطرد الحكم لاعبنا خليفة الحمادي في الدقيقة 35، وتصدى حارسنا خالد عيسى لركلة جزاء من اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 39، وأحرز لفلسطين مدافعنا بدر ناصر بالخطأ في مرمانا بالدقيقة 50.

وتساقطت الأمطار مع صافرة بداية المباراة على ملعب إستاد الجنوب، وبدأت معها بوادر إثارة ومتعة مبكرة في اللقاء، بعدما لعب الفلسطيني زيد قنبر كرة رأسية ساقطة، وحولها حارس "الأبيض" خالد عيسى، إلى ركلة ركنية في الدقيقة 5، وفي الدقيقة التالية، سدد لاعبنا ماجد راشد كرة أرضية سريعة مرت بجوار القائم الأيمن، وانطلق لاعبنا عبد الله إدريس، واستلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة بجوار القائم في الدقيقة 9، ورد الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة 11، بانطلاقة فردية وتسديد كرة أرضية أمسكها خالد عيسى بتحكم كامل.

ووضع سلطان عادل، منتخبنا في المقدمة بهدف بكرة رأسية في الدقيقة 23، وأحتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الفلسطيني بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وطرد خليفة الحمادي، آخر لاعبينا في منطقة الجزاء، لإعاقته للاعب عدي الدباغ، ليكمل "الأبيض" المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35، وسدد الفلسطيني تامر صيام ركلة الجزاء، وتصدى لها ببراعة حارسنا خالد عيسى في الدقيقة 39، وأبعد دفاع "الأبيض" كرة عرضية غالطت الجميع وكادت أن تسكن المرمى، ولعب الدباغ، كرة رأسية قوية علت عارضة منتخبنا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وكاد علي صالح، أن يسجل هدفاً ثانياً لمنتخبنا مع انطلاقة الشوط الثاني، عندما أنطلق من الجانب الأيمن، وسدد كرة قوية وتصدى لها الحارس الفلسطيني رامي حمادة، وردت اللعبة بهجمة مرتدة سريعة، ولعبت كرة عرضية وقابلها مدافعنا بدر ناصر بكرة رأسية بالخطأ في شباك "الأبيض" في الدقيقة 50، ليتعادل منتخب فلسطين الذي واصل ضغطه الهجومي مستفيداً من النقص العددي لصفوف منتخبنا، وتألق خالد عيسى مجدداً في إبعاد رأسية قوية من الفلسطيني محمد صالح في الدقيقة 62، وعلت رأسية الدباغ، عارضة مرمى منتخبنا في الدقيقة 69، وواصل خالد عيسى، تألقه وتصدى لتسديدة قوية من الدباغ داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72، وسدد الدباغ كرة أخرى بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 77.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ستقام يوم الثلاثاء المقبل، ويلتقي فيها بنفس التوقيت، منتخبنا مع منتخب إيران على ملعب إستاد المدينة التعليمية، وهونغ كونغ مع فلسطين على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة، بعدما شهدت الجولة الأولى يوم الأحد الماضي، فوز إيران على فلسطين 4-1، و"الأبيض" على هونغ كونغ 3-1، ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي، أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست.





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