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مصر تعلن مقتل 3 من مهربي المخدرات على حدودها

1/18/2024 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد غريب عبد الحافظ غريب، مقتل ثلاثة من مهربي المخدرات بعملية إحباط محاولة تهريب على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.

وأوضح غريب، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه «استكمالاً لجهود العناصر الأمنية المسئولة عن تأمين خط الحدود الدولية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، تم إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالي (300) كيلوغرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، ما أسفر عن مقتل عدد (3) فرد مهرب».

وأكد استمرار جهود القوات المسلحة المصرية بكل يقظة في تأمين كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

يُذكر أن مصدراً أمنياً كان قد كشف، منذ يومين، أن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية، وذلك حسبما ذكرت اليوم قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية.

وأوضحت القناة أن القوات ألقت القبض على ستة من مهربي المخدرات جنوب معبر العوجة الحدودي المعروف في إسرائيل باسم «معبر نيتسانا».

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