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نتانياهو: أبلغت واشنطن بمعارضة إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب

1/18/2024 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لما بعد الحرب، متعهداً بالمضي قدماً في الهجوم حتى تحقق إسرائيل «انتصاراً حاسماً على حماس».

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم: «في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن»، مضيفاً:
«يجب أن يكون رئيس الوزراء قادراً على قول: لا، لأصدقائنا».

وأكد أن الجيش الإسرائيلي دمر نحو ثلثي الكتائب القتالية التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، موضحاً أن هناك مرحلتين للقتال، الأولى: تدمير كتائب حماس، وهي وحداتها القتالية المنظمة.

وتابع: «حتى الآن تم تدمير 16 أو 17 من أصل 24. وبعد ذلك تأتي (مرحلة) تطهير المنطقة (من المسلحين)»، مشيراً إلى أن «الإجراء الأول عادة ما يكون أقصر، والثاني عادة ما يستغرق وقتاً أطول».

وقال نتانياهو، وهو يحمل صورة جندي إسرائيلي سقط في القتال، إن الجنود لن يرحلوا سدى، متعهداً بمواصلة القتال حتى هزيمة حماس واستعادة الرهائن المحتجزين في غزة، مضيفاً: «النصر سيستغرق شهوراً عديدة أخرى، لكننا مصممون على تحقيقه».

وبعد مرور أكثر من 100 يوم على إشعال حماس الحرب بهجومها في 7 أكتوبر، تواصل إسرائيل شن واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية وتدميراً في التاريخ الحديث، بهدف تفكيك الجماعة المسلحة التي تحكم غزة منذ عام 2007 وإعادة عشرات الأسرى، وأثارت الحرب التوترات في جميع أنحاء المنطقة، ما يهدد بإشعال صراعات أخرى.

وقُتل أكثر من 24 ألف فلسطيني، وفرَّ نحو 85% من سكان القطاع الساحلي الضيق البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وتقول الأمم المتحدة إن ربع السكان يتضورون جوعاً.

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