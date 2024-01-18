الأمم المتحدة تشكر محمد بن راشد على دعمه اللاجئين

بحثت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، سبل تعزيز التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وآفاق العمل المشترك بين الجانبين، بما يساهم في حشد الجهود الدولية لمساعدة النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة لهم، لجهة توفير احتياجاتهم الأساسية في مختلف الجوانب الحياتية مما يؤمن لهم حياة كريمة وآمنة، وتنفيذ مشاريع غذائية مستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي شارك فيه كل من معالي محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وفيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على هامش مشاركة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد بمدينة دافوس السويسرية في الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري.

وتقدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على الدعم الذي بلغ 136 مليون درهم للاجئين حول العالم خلال الفترات الماضية.

وتطرق الاجتماع إلى قضايا عدة تتصل بالعمل الإنساني والإغاثي، وسلط الضوء على التحديات الإنسانية المرتبطة بأزمة النزوح القسري وجرى التباحث حول توسيع نطاق الشراكة بين الجانبين، بهدف الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، ودعم جهود الاستجابة الطارئة لاحتياجات الملايين من النازحين قسراً حول العالم والتي تتفاقم في ظل الأزمات والنزاعات والآثار الناجمة عن تغير المناخ.

وترتبط مؤسسة المبادرات بعلاقة وثيقة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث كانت المؤسسة منذ انطلاق الشراكة مع المفوضية في العام 2021 من المساهمين الرئيسيين في تمويل برامجها، وبلغ الدعم المقدم من مؤسسة المبادرات منذ ذلك التاريخ 136 مليون درهم (نحو 37 مليون دولار) استفاد منها أكثر من 750 ألف لاجئ ونازح وأفراد من المجتمعات المضيفة في آسيا وأفريقيا.

دعم النازحين قسراً.

وتحتل المساعدات الإنسانية والإغاثية مكانة رئيسية في عمل مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، حيث أعلنت في ديسمبر الماضي عن التعهد بتقديم مبلغ 60.6 مليون درهم خلال 2024، لدعم النازحين قسراً، وذلك على شكل دعم غذائي مباشر، وبرامج لتوفير سبل العيش المستدامة في دول عدة حول العالم.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في المنتدى العالمي للاجئين الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية، واستضافته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمشاركة حكومة سويسرا.

وبموجب التعهد، سيتم تخصيص مبلغ 37 مليون درهم من المبلغ الإجمالي لتمويل برامج الإغاثة الإنسانية والتنمية المستدامة، التي تنفذها المفوضية في 8 دول هي: أرمينيا، وبنغلاديش، وبتسوانا، والهند، وناميبيا، ونيجيريا، وباكستان، وتونس، إضافة إلى مبلغ 5.5 مليون درهم لتمويل مشاريع الدعم والإغاثة التي تنفذها المفوضية لمساعدة اللاجئين السودانيين في تشاد، بينما سيتم تخصيص أكثر من 18 مليون درهم موجهة لبرنامج الأغذية العالمي، وذلك لمواجهة الاحتياجات الطارئة في قطاع غزة.





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