روسيا تعلن سيطرتها على قرية فيسيلوي شرقي أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، اليوم، سيطرته على قرية في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، ما يُظهر الضغط الروسي المتزايد منذ أسابيع على خط الجبهة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في إحاطتها اليومية بشأن العمليات في أوكرانيا، أن العملية العسكرية نفذتها وحدات مجموعة الجنوب.

وكانت القرية تضم نحو 100 نسمة قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ عامين تقريباً، وتقع على بعد نحو عشرين كيلومتراً شمال شرق مدينة باخموت التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو 2023 بعد معركة دامية ضد الجيش الأوكراني.

ويشتبك الأوكرانيون والروس على خط هذه الجبهة التي لم تشهد تغيّرات كبيرة منذ ذلك الحين.

وفشل الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، إذ لم يحقّق سوى مكاسب محدودة جداً تتركز خصوصاً في الجنوب.

وتبدو السلطات الروسية، في الأسابيع الأخيرة، أكثر تفاؤلاً بعدما نجحت في صد هجمات أوكرانية متعددة، وتوجيه الاقتصاد الروسي حالياً على نطاق واسع نحو إنتاج أسلحة وذخائر مخصصة لدعم الهجوم.

ورأى بوتين، الثلاثاء، أن وجود الدولة الأوكرانية ذاته بات الآن على المحك، بعد فشل الهجوم المضاد الكبير الذي شنته كييف الصيف الماضي.

وأضاف: «لم يفشل هجومهم المضاد فقط، بل باتت المبادرة بالكامل في أيدي القوات المسلحة الروسية، وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فقد تتعرّض الدولة الأوكرانية لضربة قاضية».

في المقابل، تطالب كييف حلفاءها الغربيين بمزيد من الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي في خضم توترات داخلية بهذا الشأن في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وحذّر وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الخميس، من نقص الذخيرة الذي يواجه جيشه، معتبراً أنّ المشكلة حقيقية وملحة.

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