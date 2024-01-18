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الناتو يحشد 90 ألف جندي في أكبر مناورة لردع روسيا

1/18/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعتزم حلف شمال الأطلسي (ناتو) حشد 90 ألف جندي من أجل مناورة ترمي إلى ردع روسيا في أكبر تدريب ينظمه الحلف منذ نهاية الحرب الباردة.

وتشتمل المناورة على سيناريو تدريب «المدافع الصامد»، الذي من المقرر أن يبدأ في فبراير، هو هجوم روسي على أراضي الحلفاء، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره لتفعيل البند الخامس من معاهدة الناتو التي تنص على تعهد بالدفاع الجماعي.

ولم يتم تفعيل البند الخامس إلا مرة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي استهدفت برجي التجارة العالمية في الولايات المتحدة.

وجرى تنظيم أكبر تدريبات للناتو ما بعد الحرب الباردة في 2018، وكانت تلك التدريبات تسمى «ترايدنت جنكشتر» التي أجريت بشكل كبير في النرويج وشارك فيها نحو 51 ألف جندي.

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