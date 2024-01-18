محمد بن راشد: حريصون على خلق بيئة استثنائية للمستثمرين في دبي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية قطاع السياحة كرافد رئيس من الروافد المحورية لاقتصاد دبي، منوهاً سموه بالنمو المطرد الذي يشهده هذا القطاع الحيوي في ضوء ازدهار الحركة السياحية وزيادة الإقبال على زيارة دبي، والذي يوازيه في المقابل جهود كبيرة من جانب القطاعين الحكومي والخاص لتوفير كل المقومات التي تضمن لزوار المدينة أعلى مستويات الراحة والسعادة من خلال تنويع الخيارات واتساع نطاقها

والاهتمام بضمان أعلى مستويات جودة الخدمات والمرافق التي تضعها دبي في متناول الزائر أثناء تواجده على أرضها.

وقال سموه: "التوسع مستمر في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية داعمة لنمو القطاعات الاقتصادية الأساسية في دبي ومن أهمها قطاع السياحة... حريصون على خلق بيئة استثنائية للمستثمرين وتوثيق التعاون بين القطاعين العام والخاص كشريكين في دفع مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق أهدافها التي جسدتها أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل".

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمنتجع "ون آند أونلي ون زعبيل" في دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول مكونات المنتجع الذي يعد أحدث إضافة للبنية التحتية القوية التي تتمتع بها دبي في مجال الضيافة، وما تضمه المنشأة الفندقية الأحدث في دبي من غرف وأجنحة فندقية ذات إطلالات استثنائية يوفرها الموقع الفريد للمنتجع الفاخر في قلب المدينة على مقربة من عدد من المعالم الرئيسية للمدينة مثل مركز دبي التجاري العالمي وبرواز دبي، وغيرها من المعالم الرئيسية لدبي.

واطلع سموه خلال الزيارة على الخيارات المتنوعة التي يتيحها المنتجع للإقامة من خلال 229 غرفة وجناح فندقي فاخر موزعين على 15 طابقاً، وما تضمه من تجهيزات تضمن للزائر أعلى مستويات الراحة، فضلاً على ما يطرحه المنتجع من خدمات متنوّعة وما يضعه في متناول ضيوفه من خيارات طعام عالمية يقوم على إعدادها نخبة من أمهر الطهاة في العالم، ومرافق رياضية ومسبح معلّق يعد الأطول في دبي بامتداد 120 متراً وعلى ارتفاع 100 متر عن سطح الأرض، وغيرها من المميزات التي تمنح المنتجع تفرده.

ويُعدّ منتجع "ون آند أونلي ون زعبيل" أوّل منتجعٍ عصري في بناءٍ شاهقٍ لشركة كيرزنر الدولية الرائدة في مجال الضيافة فائقة الفخامة، والتي تسعى من خلاله إلى إرساء معايير جديدة لجودة الخدمة الفندقية، وبما يتواكب مع مكانة دبي كوجهة سياحية رئيسية ومقصد للزوار من مختلف أنحاء العالم، مع تميز المنتجع بتصميمه المعماري الفريد المكون من ناطحتَي سحاب يربط بينهما المبنى المعلّق المعروف باسم "ذا لينك" والذي يعد الأطول في العالم بارتفاع يناهز 100 متر فوق سطح الأرض.

ويأتي افتتاح منتجع "ون آند أونلي ون زعبيل" وبدء استقبال ضيوفه اعتباراً من مطلع شهر يناير الجاري، كأحدث إضافة إلى خيارات الإقامة الفاخرة في دبي، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة نمواً مطرداً في الخيارات الفندقية المتاحة، في ضوء الإقبال القوي على دبي كوجهة سياحية مفضلة ومركز رئيس للأعمال في المنطقة، إذ بلغ عدد الغرف الفندقية حتى نهاية نوفمبر 2023 أكثر من 149.68 ألف غرفة تضمها 820 منشأة، وذلك مقابل 145 ألف غرفة تضمنتها 794 منشأة في نهاية نوفمبر من العام 2022، وذلك وفقاً لما أعلنته مؤخراً دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.