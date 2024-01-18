الاتحاد الآسيوي يتجه لمعاقبة مرضي بسبب (قضية الشرفاء)

(MENAFN
- Khaberni) يتجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لفرض عقوبة على لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمود مرضي لرفعه شعارا اعتُبر سياسيا خلال مباراة في كأس آسيا 2023 في قطر.
وبحسب المملكة فإن الاتحاد الآسيوي يتجه لفرض عقوبة على مرضي بسبب إظهاره "رسالة شخصية ذات فحوى سياسي"، ولـ"مخالفته لتعليمات الاتحاد الآسيوي".
وشارك محمود مرضي نجم "النشامى" في المباراة الأولى أمام ماليزيا وتألق خلالها بتسجيل هدفين، واحتفل بعد الهدف الأول بكشفه عن قميص داخلي كُتب عليه "هي قضية الشرفاء".
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