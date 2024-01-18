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الاتحاد الآسيوي يتجه لمعاقبة مرضي بسبب (قضية الشرفاء)

1/18/2024 3:00:22 PM
(MENAFN- Khaberni) يتجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لفرض عقوبة على لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمود مرضي لرفعه شعارا اعتُبر سياسيا خلال مباراة في كأس آسيا 2023 في قطر.

وبحسب المملكة فإن الاتحاد الآسيوي يتجه لفرض عقوبة على مرضي بسبب إظهاره "رسالة شخصية ذات فحوى سياسي"، ولـ"مخالفته لتعليمات الاتحاد الآسيوي".

وشارك محمود مرضي نجم "النشامى" في المباراة الأولى أمام ماليزيا وتألق خلالها بتسجيل هدفين، واحتفل بعد الهدف الأول بكشفه عن قميص داخلي كُتب عليه "هي قضية الشرفاء".

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