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تحطيم الكبسولة الفضائية بيريغرين

1/18/2024 3:00:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بعد أن فشلت الكبسولة "بيريغرين" في تحقيق هدف الهبوط التجاري الأول على القمر، من المقرر أن يتم تحطيمها في طريق عودتها إلى الأرض بطريقة خاضعة للسيطرة اليوم الخميس.

وأعلنت شركة "أستروبوتيك"، التي تتخذ من بيتسبرغ مقرا لها، أن الكبسولة يجب أن تحترق في الغلاف الجوي للأرض فوق جنوب المحيط الهادئ على بُعد حوالي ألف كيلومتر شمال نيوزيلندا، حوالي الساعة 10 صباحا يوم الجمعة (21.00 من مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

وتم إطلاق مهمة بيريغرين الخاصة الأسبوع الماضي من مركز الفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

ومع ذلك، كانت هناك مشاكل بعد وقت قصير من الإطلاق، بما في ذلك خلل في نظام الدفع أدى إلى تسرب وقود.

وتمكن المهندسون من تحقيق استقرار الكبسولة لفترة، ولكن تعين التخلي عن هدف الهبوط على القمر.

وكان من المفترض أن تهبط الكبسولة في فبراير في منطقة تسمى سينوس فيسكوزيتاتيس وتكمل أول هبوط أمريكي غير مأهول على القمر منذ أكثر من 50 عاما منذ مهمة أبولو.

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