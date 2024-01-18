القوات الأميركية تشن ضربات جديدة على اليمن

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مسؤول أميركي إن القوات الأميركية شنت ضربات جديدة على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، وأضاف أن الضربات دمرت صاروخين مضادين للسفن.

وأوضح

أن الصاروخين مثالا على التعدي للشحن البحري وقوات البحرية الأميركية في البحر الأحمر ، بحسب

للجزيرة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن "ضرباتنا ضد الحوثيين قد لا توقفهم، لكننا مستمرون في تنفيذها".

من جانبه قال جون كيربي "نفذنا اليوم ضربة على مجموعة من صواريخ الحوثيين كانت جاهزة للإطلاق في جنوب البحر الأحمر".