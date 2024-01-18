الاتحاد الأردني يرد على الاسيوي حول (قضية الشرفاء)

MENAFN - Khaberni) خبرني - تلقى الاتحاد الأردني لكرة القدم تلقى استفسارا رسميا من الاتحاد الآسيوي، حول تصرف لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي الذي رفع قميصا كتب عليه "هي قضية الشرفاء".

وأكد الاتحاد الأردني تلقيه خطاب الاتحاد الآسيوي قبل أن يقوم بالرد بانتظار قرار اللجنة التأديبية في الآسيوي.

وشارك محمود مرضي نجم "النشامى" في المباراة الأولى أمام ماليزيا وتألق خلالها بتسجيل هدفين، واحتفل بعد الهدف الأول بكشفه عن قميص داخلي كُتب عليه "هي قضية الشرفاء".