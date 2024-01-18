الاتحاد الأردني يرد على الاسيوي حول (قضية الشرفاء)

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- Khaberni) خبرني - تلقى الاتحاد الأردني لكرة القدم تلقى استفسارا رسميا من الاتحاد الآسيوي، حول تصرف لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي الذي رفع قميصا كتب عليه "هي قضية الشرفاء".
وأكد الاتحاد الأردني تلقيه خطاب الاتحاد الآسيوي قبل أن يقوم بالرد بانتظار قرار اللجنة التأديبية في الآسيوي.
وشارك محمود مرضي نجم "النشامى" في المباراة الأولى أمام ماليزيا وتألق خلالها بتسجيل هدفين، واحتفل بعد الهدف الأول بكشفه عن قميص داخلي كُتب عليه "هي قضية الشرفاء".
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