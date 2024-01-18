الدولار يلامس الـ 60 جنيهاً في مصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - واصل سعر الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء) في مصر، صعوده إلى مستويات غير مسبوقة، حيث لامس الـ 60 جنيهاً، مقارنة بسعره الرسمي دون الـ 31 جنيهاً.

وبحسب مصادر مصرية بلغ سعر الدولار في السوق السوداء ، اليوم الخميس ، 59.6 جنيه للبيع ، مقابل 59.8 جنيه للشراء.

وتعاني مصر منذ عدة اشهر من أزمة شح العملة الأجنبية ، ويصاحبها أزمات واسعة يعاني منها الاقتصاد المصري.

وتسعى الحكومة المصرية للتغلب على هذه الازمة والتي وصفها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأنها "عابرة ومؤقتة وستزول قريباً".