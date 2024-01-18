الدولار يلامس الـ 60 جنيهاً في مصر

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- Khaberni) خبرني - واصل سعر الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء) في مصر، صعوده إلى مستويات غير مسبوقة، حيث لامس الـ 60 جنيهاً، مقارنة بسعره الرسمي دون الـ 31 جنيهاً.
وبحسب مصادر مصرية بلغ سعر الدولار في السوق السوداء ، اليوم الخميس ، 59.6 جنيه للبيع ، مقابل 59.8 جنيه للشراء.
وتعاني مصر منذ عدة اشهر من أزمة شح العملة الأجنبية ، ويصاحبها أزمات واسعة يعاني منها الاقتصاد المصري.
وتسعى الحكومة المصرية للتغلب على هذه الازمة والتي وصفها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأنها "عابرة ومؤقتة وستزول قريباً".
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