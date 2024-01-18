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الإمارات وفلسطين يتعادلان.. ويحفظان فرصهما للتأهل بكأس آسيا

1/18/2024 3:00:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - احتفظ منتخبا الإمارات وفلسطين، بآمالهما في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس آسيا، بعد تعادلهما (1-1)، على ستاد الجنوب في الوكرة مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من كأس آسيا في قطر.

ورفعت الإمارات رصيدها إلى 4 نقاط، وتصدرت ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتا، وحتى نهاية مباراة منتخبي إيران وهونج كونج مساء غد الجمعة، على ستاد خليفة الدولي، حيث تحتل إيران المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتليها فلسطين بنقطة واحدة ولا يزال رصيد هونج كونج دون نقاط.

وجاءت الدقائق الأولى مثيرة وقوية من المنتخبين، اللذين تبادلا الأداء السريع والحماسي، ونظما العديد من الهجمات الخطيرة التي لم تسفر عن تسجيل مبكر، بفضل تركيز حارسي المرمى والدفاع في أول 10 دقائق.

ومال الأداء إلى الهدوء، وأنحصر اللعب في وسط الملعب في الدقائق التالية وحتى الدقيقة 23، عندما نجح سلطان عادل، في تسجيل هدف للإمارات بكرة رأسية بعد عرضية مثالية من الجانب الأيمن، ووسط غياب تركيز كامل من الدفاع الفلسطيني.

وضغط المنتخب الفلسطيني هجوميا، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، ليحتسب ركلة جزاء ويطرد مدافع الإمارات خليفة الحمادي في الدقيقة 35، لإعاقته للاعب الفلسطيني عدي الدباغ.

وسدد الفلسطيني تامر صيام، ركلة الجزاء في الدقيقة 39، وتصدى لها حارس الإمارات خالد عيسى، لينقذ مرماه من هدف التعادل، ويحافظ بعدها الإماراتيون على تفوقهم حتى صافرة نهاية الشوط الأول.

وتمكن المنتخب الفلسطيني من التعادل بهدف بنيران صديقة في الدقيقة 50، عندما حول مدافع الإمارات بدر ناصر، كرة عرضية من الجانب الأيسر، بكرة رأسية بالخطأ في شباك فريقه.

وواصل المنتخب الفلسطيني، الأداء الهجومي وشجعه التراجع الغريب من المنتخب الإماراتي في نصف ملعبه، وحاول مدرب الإمارات تدارك خطورة موقفه ببعض التبديلات التي لم تسفر عن تغيير في الأداء أو النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل.

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