الإمارات وفلسطين يتعادلان.. ويحفظان فرصهما للتأهل بكأس آسيا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - احتفظ منتخبا الإمارات وفلسطين، بآمالهما في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس آسيا، بعد تعادلهما (1-1)، على ستاد الجنوب في الوكرة مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من كأس آسيا في قطر.
ورفعت الإمارات رصيدها إلى 4 نقاط، وتصدرت ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتا، وحتى نهاية مباراة منتخبي إيران وهونج كونج مساء غد الجمعة، على ستاد خليفة الدولي، حيث تحتل إيران المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وتليها فلسطين بنقطة واحدة ولا يزال رصيد هونج كونج دون نقاط.
وجاءت الدقائق الأولى مثيرة وقوية من المنتخبين، اللذين تبادلا الأداء السريع والحماسي، ونظما العديد من الهجمات الخطيرة التي لم تسفر عن تسجيل مبكر، بفضل تركيز حارسي المرمى والدفاع في أول 10 دقائق.
ومال الأداء إلى الهدوء، وأنحصر اللعب في وسط الملعب في الدقائق التالية وحتى الدقيقة 23، عندما نجح سلطان عادل، في تسجيل هدف للإمارات بكرة رأسية بعد عرضية مثالية من الجانب الأيمن، ووسط غياب تركيز كامل من الدفاع الفلسطيني.
وضغط المنتخب الفلسطيني هجوميا، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، ليحتسب ركلة جزاء ويطرد مدافع الإمارات خليفة الحمادي في الدقيقة 35، لإعاقته للاعب الفلسطيني عدي الدباغ.
وسدد الفلسطيني تامر صيام، ركلة الجزاء في الدقيقة 39، وتصدى لها حارس الإمارات خالد عيسى، لينقذ مرماه من هدف التعادل، ويحافظ بعدها الإماراتيون على تفوقهم حتى صافرة نهاية الشوط الأول.
وتمكن المنتخب الفلسطيني من التعادل بهدف بنيران صديقة في الدقيقة 50، عندما حول مدافع الإمارات بدر ناصر، كرة عرضية من الجانب الأيسر، بكرة رأسية بالخطأ في شباك فريقه.
وواصل المنتخب الفلسطيني، الأداء الهجومي وشجعه التراجع الغريب من المنتخب الإماراتي في نصف ملعبه، وحاول مدرب الإمارات تدارك خطورة موقفه ببعض التبديلات التي لم تسفر عن تغيير في الأداء أو النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل.
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