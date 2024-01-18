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باريس تنفي وجود مرتزقة لها في أوكرانيا

1/18/2024 2:36:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 18 - 1 (كونا) -- نفت فرنسا اليوم الخميس وجود "مرتزقة" لها في أوكرانيا "أو أي مكان آخر" ردا على اتهامات روسيا لها بذلك.
ونقلت محطة (بي إف إم) الإخبارية عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها إن فرنسا ليس لديها "مرتزقة" في أوكرانيا وذلك ردا على تصريحات لموسكو قالت فيها إنها استهدفت مبنى في (خاركيف) شمال شرق أوكرانيا يوم الأول من أمس الثلاثاء انتشر فيه "مرتزقة فرنسيون".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في بيان أمس الأربعاء تنفيذ قواتها المسلحة "ضربة محددة" في (خاركيف) استهدفت نقطة انتشار مؤقتة لمسلحين "أجانب" كان أهم عناصرهم من "المرتزقة الفرنسيين" مضيفة أن الهجوم أسفر عن سقوط أكثر من 60 قتيلا و20 جريحا. (النهاية)

م ع / ن س ع




MENAFN18012024000071011013ID1107740006

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