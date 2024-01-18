باريس تنفي وجود مرتزقة لها في أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 18 - 1 (كونا) -- نفت فرنسا اليوم الخميس وجود "مرتزقة" لها في أوكرانيا "أو أي مكان آخر" ردا على اتهامات روسيا لها بذلك.
ونقلت محطة (بي إف إم) الإخبارية عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها إن فرنسا ليس لديها "مرتزقة" في أوكرانيا وذلك ردا على تصريحات لموسكو قالت فيها إنها استهدفت مبنى في (خاركيف) شمال شرق أوكرانيا يوم الأول من أمس الثلاثاء انتشر فيه "مرتزقة فرنسيون".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في بيان أمس الأربعاء تنفيذ قواتها المسلحة "ضربة محددة" في (خاركيف) استهدفت نقطة انتشار مؤقتة لمسلحين "أجانب" كان أهم عناصرهم من "المرتزقة الفرنسيين" مضيفة أن الهجوم أسفر عن سقوط أكثر من 60 قتيلا و20 جريحا. (النهاية)
م ع / ن س ع
MENAFN18012024000071011013ID1107740006
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.