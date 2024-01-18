أوزبكستان تفوز على الهند بثلاثية نظيفة في كأس آسيا لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 18 - 1 (كونا) -- فاز منتخب أوزبكستان على نظيره الهندي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وشهد الشوط الأول إحراز الأهداف الثلاثة للمباراة التي استضافها استاد (أحمد بن علي) حيث سجل
الهدف الأول اللاعب عباسبيك فايزوللاييف بالدقيقة الرابعة فيما أحرز الثاني اللاعب إيغور سيرغييف بالدقيقة ال18 في حين أضاف اللاعب شيرزود نصرللاييف الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لهذا الشوط.
وفي الشوط الثاني استمرت نتيجة الشوط الأول كما هي دون تغيير لتنتهي المباراة لصالح منتخب أوزباكستان بثلاثية نظيفة.
وكان المنتخب الأسترالي فاز في وقت سابق من اليوم على نظيره السوري بهدف دون رد ليتصدر بذلك المجموعة الثانية بست نقاط يليه منتخب أوزباكستان في المركز الثاني بأربع نقاط في حين يأتي المنتخب السوري ثالثا بنقطة واحدة أما المنتخب الهندي فيأتي في المرتبة الرابعة دون نقاط.
ويلتقي في وقت لاحق الليلة منتخبا فلسطين والإمارات ضمن المجموعة الثالثة من البطولة الآسيوية التي انطلقت منافساتها يوم الجمعة الماضي وتستمر إلى العاشر من فبراير المقبل. (النهاية)
س س س / م ع ع
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