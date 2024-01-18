Friday, 19 January 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوزبكستان تفوز على الهند بثلاثية نظيفة في كأس آسيا لكرة القدم

1/18/2024 2:36:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 18 - 1 (كونا) -- فاز منتخب أوزبكستان على نظيره الهندي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وشهد الشوط الأول إحراز الأهداف الثلاثة للمباراة التي استضافها استاد (أحمد بن علي) حيث سجل
الهدف الأول اللاعب عباسبيك فايزوللاييف بالدقيقة الرابعة فيما أحرز الثاني اللاعب إيغور سيرغييف بالدقيقة ال18 في حين أضاف اللاعب شيرزود نصرللاييف الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لهذا الشوط.
وفي الشوط الثاني استمرت نتيجة الشوط الأول كما هي دون تغيير لتنتهي المباراة لصالح منتخب أوزباكستان بثلاثية نظيفة.
وكان المنتخب الأسترالي فاز في وقت سابق من اليوم على نظيره السوري بهدف دون رد ليتصدر بذلك المجموعة الثانية بست نقاط يليه منتخب أوزباكستان في المركز الثاني بأربع نقاط في حين يأتي المنتخب السوري ثالثا بنقطة واحدة أما المنتخب الهندي فيأتي في المرتبة الرابعة دون نقاط.
ويلتقي في وقت لاحق الليلة منتخبا فلسطين والإمارات ضمن المجموعة الثالثة من البطولة الآسيوية التي انطلقت منافساتها يوم الجمعة الماضي وتستمر إلى العاشر من فبراير المقبل. (النهاية)

س س س / م ع ع




MENAFN18012024000071011013ID1107740005

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث