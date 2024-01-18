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كأس أمم إفريقيا.. غينيا الاستوائية تفوز على غينيا بيساو بأربعة أهداف مقابل هدفين

1/18/2024 2:36:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 18 - 1 (كونا) -- فاز منتخب غينيا الاستوائية على نظيره منتخب غينيا بيساو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت بينهما اليوم الخميس في إطار منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.
وافتتح منتخب غينيا الاستوائية أهداف المباراة عن طريق قائده إيميليو إنسوي الذي أحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة ال21.
وفي الدقيقة ال37 سجل لاعب غينيا الاستوائية استيبان أوبيانغ هدفا بالخطأ في مرمى فريقه لينتهي بعدها الشوط الأول بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما.
وشهد الشوط الثاني أداء قويا من جانب لاعبي منتخب غينيا الاستوائية حيث سجل مهاجمه جوزيت ميرندا الهدف الثاني في الدقيقة ال46 قبل أن يعمق الفارق قائد الفريق إنسوي بإحراز هدفين آخرين عند الدقيقتين ال51 وال61.
وفي الدقيقة الثالثة من الوضع المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الثاني تمكن منتخب غينيا بيساو من تسجيل هدفه الثاني عن طريق مهاجمه خوسيه كوريا لتنتهي المباراة بفوز غينيا الاستوائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وتتصدر بذلك غينيا الاستوائية المجموعة الأولى مؤقتا برصيد أربع نقاط في انتظار نتيجة المباراة الجارية حاليا بين منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض ونظيره النيجيري.
وكانت كوت ديفوار تمكنت من الفوز على غينيا بيساو بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية للبطولة في حين تعادلت نيجيريا مع غينيا الاستوائية بهدف لكل منهما. (النهاية)

م ر / م ع ع




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