كأس أمم إفريقيا.. غينيا الاستوائية تفوز على غينيا بيساو بأربعة أهداف مقابل هدفين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 18 - 1 (كونا) -- فاز منتخب غينيا الاستوائية على نظيره منتخب غينيا بيساو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت بينهما اليوم الخميس في إطار منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار.
وافتتح منتخب غينيا الاستوائية أهداف المباراة عن طريق قائده إيميليو إنسوي الذي أحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة ال21.
وفي الدقيقة ال37 سجل لاعب غينيا الاستوائية استيبان أوبيانغ هدفا بالخطأ في مرمى فريقه لينتهي بعدها الشوط الأول بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما.
وشهد الشوط الثاني أداء قويا من جانب لاعبي منتخب غينيا الاستوائية حيث سجل مهاجمه جوزيت ميرندا الهدف الثاني في الدقيقة ال46 قبل أن يعمق الفارق قائد الفريق إنسوي بإحراز هدفين آخرين عند الدقيقتين ال51 وال61.
وفي الدقيقة الثالثة من الوضع المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الثاني تمكن منتخب غينيا بيساو من تسجيل هدفه الثاني عن طريق مهاجمه خوسيه كوريا لتنتهي المباراة بفوز غينيا الاستوائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وتتصدر بذلك غينيا الاستوائية المجموعة الأولى مؤقتا برصيد أربع نقاط في انتظار نتيجة المباراة الجارية حاليا بين منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض ونظيره النيجيري.
وكانت كوت ديفوار تمكنت من الفوز على غينيا بيساو بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية للبطولة في حين تعادلت نيجيريا مع غينيا الاستوائية بهدف لكل منهما. (النهاية)
م ر / م ع ع
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