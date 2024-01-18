منتخب الكويت لكرة اليد يتعادل مع نظيره البحريني بالدور الأساسي للبطولة الآسيوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 18 - 1 (كونا) -- تعادل منتخب الكويت لكرة اليد مع نظيره البحريني بنتيجة (28 - 28) اليوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات الأساسي ضمن البطولة الآسيوية التي تستضيفها البحرين.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الكويتي على نظيره البحريني بنتيجة (18 - 16) في حين تمكن أصحاب الأرض من تعويض الفارق في الشوط الثاني وإنهاء المباراة بالتعادل بنتيجة (28 - 28).
كما سيطر التعادل على مباراة كوريا الجنوبية والعراق التي انتهت بنتيجة (22 -22) فيما فاز منتخب اليابان على نظيره الإيراني بنتيجة (25 - 23) أما منتخب قطر فحقق الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة (25 - 21).
وسيواجه منتخب الكويت نظيره الكوري الجنوبي غدا الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصرا.
وتضم المجموعة الأولى من دور المجموعات الأساسي للبطولة منتخبات اليابان وقطر والإمارات وإيران.
أما المجموعة الثانية فتضم منتخبات الكويت والبحرين والعراق وكوريا الجنوبية وإيران.
وستتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى في البطولة الآسيوية إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج في الفترة من ال14 من يناير إلى الثاني من فبراير 2025.
أما في مباريات الجولة الأولى لتحديد المراكز تفوق منتخب الصين على نظيره الهندي بنتيجة (46 - 25).
وفاز منتخب السعودية على نظيره منتخب نيوزيلندا بنتيجة (46 - 25) فيما حقق منتخب عمان الفوز على منتخب كازاخستان بنتيجة (30 -29) وفاز منتخب الصين تايبيه على نظيره منتخب هونغ كونغ بنتيجة (40 - 19).
وتضم مجموعة الأولى من تحديد المراكز منتخبات السعودية والصين تايبيه وهونغ كونغ ونيوزيلندا في حين ضم المجموعة الثانية منتخبات عمان وكازاخستان والهند والصين. (النهاية)
خ ن ع / م ع ع
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