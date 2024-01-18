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منتخب الكويت لكرة اليد يتعادل مع نظيره البحريني بالدور الأساسي للبطولة الآسيوية

1/18/2024 2:36:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 18 - 1 (كونا) -- تعادل منتخب الكويت لكرة اليد مع نظيره البحريني بنتيجة (28 - 28) اليوم الخميس في الجولة الأولى من دور المجموعات الأساسي ضمن البطولة الآسيوية التي تستضيفها البحرين.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الكويتي على نظيره البحريني بنتيجة (18 - 16) في حين تمكن أصحاب الأرض من تعويض الفارق في الشوط الثاني وإنهاء المباراة بالتعادل بنتيجة (28 - 28).
كما سيطر التعادل على مباراة كوريا الجنوبية والعراق التي انتهت بنتيجة (22 -22) فيما فاز منتخب اليابان على نظيره الإيراني بنتيجة (25 - 23) أما منتخب قطر فحقق الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة (25 - 21).
وسيواجه منتخب الكويت نظيره الكوري الجنوبي غدا الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصرا.
وتضم المجموعة الأولى من دور المجموعات الأساسي للبطولة منتخبات اليابان وقطر والإمارات وإيران.
أما المجموعة الثانية فتضم منتخبات الكويت والبحرين والعراق وكوريا الجنوبية وإيران.
وستتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى في البطولة الآسيوية إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج في الفترة من ال14 من يناير إلى الثاني من فبراير 2025.
أما في مباريات الجولة الأولى لتحديد المراكز تفوق منتخب الصين على نظيره الهندي بنتيجة (46 - 25).
وفاز منتخب السعودية على نظيره منتخب نيوزيلندا بنتيجة (46 - 25) فيما حقق منتخب عمان الفوز على منتخب كازاخستان بنتيجة (30 -29) وفاز منتخب الصين تايبيه على نظيره منتخب هونغ كونغ بنتيجة (40 - 19).
وتضم مجموعة الأولى من تحديد المراكز منتخبات السعودية والصين تايبيه وهونغ كونغ ونيوزيلندا في حين ضم المجموعة الثانية منتخبات عمان وكازاخستان والهند والصين. (النهاية)

خ ن ع / م ع ع




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