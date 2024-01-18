القوات المسلحة المصرية: مقتل 3 مهربين في عملية نوعية لتأمين الحدود في سيناء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 1 (كونا) -- أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم الخميس مقتل ثلاثة مهربين في "عملية نوعية" للجيش في شبه جزيرة سيناء على الحدود الشرقية المصرية "لتأمين خط الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي".
وذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ في بيان أنه تم احباط محاولة تهريب على الاتجاه الاستراتيجي لشمال شرق مصر (سيناء) لتهريب مواد مخدرة مختلفة الأنواع تقدر بحوالي 300 كيلوغرام قتل خلالها المهربين الثلاثة.
وأكد المتحدث استمرار جهود القوات المسلحة بجميع أجهزتها وأفرادها والتعامل "بكل يقظة" لتأمين كل "الاتجاهات الاستراتيجية" لمصر "للحفاظ على أمنها القومي". (النهاية)
ا س م / م ع ع
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