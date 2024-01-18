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القوات المسلحة المصرية: مقتل 3 مهربين في عملية نوعية لتأمين الحدود في سيناء

1/18/2024 2:36:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 1 (كونا) -- أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم الخميس مقتل ثلاثة مهربين في "عملية نوعية" للجيش في شبه جزيرة سيناء على الحدود الشرقية المصرية "لتأمين خط الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي".
وذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ في بيان أنه تم احباط محاولة تهريب على الاتجاه الاستراتيجي لشمال شرق مصر (سيناء) لتهريب مواد مخدرة مختلفة الأنواع تقدر بحوالي 300 كيلوغرام قتل خلالها المهربين الثلاثة.
وأكد المتحدث استمرار جهود القوات المسلحة بجميع أجهزتها وأفرادها والتعامل "بكل يقظة" لتأمين كل "الاتجاهات الاستراتيجية" لمصر "للحفاظ على أمنها القومي". (النهاية)

ا س م / م ع ع




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