مسؤول إماراتي: مجلس الوزراء العرب للاتصالات بحث الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والأمن السيبراني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
أبوظبي - 18 - 1 (كونا) -- أكد نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية محمد الرمسي أهمية اجتماع الدورة ال27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في أبوظبي لتناول أجندته بحث موضوعات التطور التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والأمن السيبراني.
وشدد الرمسي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الدائمة للاجتماع في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الذي اختتم اليوم الخميس على أن "توحيد الجهود العربية أمر حيوي لمواكبة التقدم السريع في مجال التكنولوجيا والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
وقال إن الدول الأعضاء تسعى جاهدة إلى إيجاد استراتيجيات مشتركة تعزز التعاون وتسهم في تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية.
وأوضح أن الاجتماع يأتي استكمالا للجهود العربية وتنسيقها نحو تطوير البنية التحتية والمبادرات العربية لتكون من الدول المتقدمة عالميا بهذا القطاع.
وبين أن الاجتماع تطرق إلى التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي وكيفية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواكبة التطورات الرقمية الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أهمية أن تكون البنى التحتية لكل الدول العربية على مستوى عال وأكثر تنافسية مقارنة مع دول العالم مشيرا إلى أن "أجندة الاجتماع قد غطت الكثير من هذه الأمور لكي نتأكد من أننا كدول عربية ماضون على خط واضح وسليم".
وأشاد بالجهود العربية المبذولة من أجل الارتقاء بقطاع الاتصالات في الدول العربية كافة وبما يواكب التطور المتسارع في العالم.
واعتبر الرمسي أن الاجتماع يعد "فرصة قيمة" لتبادل الخبرات والمعرفة واتخاذ القرارات "المهمة" التي من شأنها تعزيز دور الوطن العربي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيد الدولي مؤكدا أن التعاون المشترك سيسهم في "تعزيز التقدم والازدهار" في القطاع.
وعن قضية فلسطين وما يتعلق بقطاع الاتصالات فيها أكد الرمسي أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأمتين العربية والإسلامية "وقد عملنا من خلال هذه اللجنة أن تكون لنا مبادرات بأن تمضي الدولة الفلسطينية على نفس المسار الذي تمضي عليه الدول العربية".
وحول الأمور المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة وتحديدا قطاع الاتصالات فيه قال الرمسي "لقد عملنا مع الفريق العربي لمجلس الاتصالات العرب لتطوير قرار يعرض في الاتحاد الدولي للاتصالات لإعادة إعمار الاتصالات في قطاع غزة".
وأشار الرمسي إلى أن اجتماع وزراء العرب للاتصالات والمعلومات يعكس التزام الدول العربية بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وهو خطوة مهمة نحو بناء مجتمعات عربية قوية ومتقدمة تعتمد على التكنولوجيا كمحرك للتنمية والابتكار.
يذكر أن العاصمة الإماراتية أبوظبي شهد الاثنين الماضي انطلاق أعمال الاجتماع ال52 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات الذي استمر يومين برئاسة إماراتية بمشاركة وفود الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وممثلين عن عدد من الجهات والمنظمات. (النهاية)
س خ م / م ع ع
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