Friday, 19 January 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول إماراتي: مجلس الوزراء العرب للاتصالات بحث الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والأمن السيبراني

1/18/2024 2:36:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
أبوظبي - 18 - 1 (كونا) -- أكد نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية محمد الرمسي أهمية اجتماع الدورة ال27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في أبوظبي لتناول أجندته بحث موضوعات التطور التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والأمن السيبراني.
وشدد الرمسي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الدائمة للاجتماع في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الذي اختتم اليوم الخميس على أن "توحيد الجهود العربية أمر حيوي لمواكبة التقدم السريع في مجال التكنولوجيا والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
وقال إن الدول الأعضاء تسعى جاهدة إلى إيجاد استراتيجيات مشتركة تعزز التعاون وتسهم في تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية.
وأوضح أن الاجتماع يأتي استكمالا للجهود العربية وتنسيقها نحو تطوير البنية التحتية والمبادرات العربية لتكون من الدول المتقدمة عالميا بهذا القطاع.
وبين أن الاجتماع تطرق إلى التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي وكيفية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواكبة التطورات الرقمية الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أهمية أن تكون البنى التحتية لكل الدول العربية على مستوى عال وأكثر تنافسية مقارنة مع دول العالم مشيرا إلى أن "أجندة الاجتماع قد غطت الكثير من هذه الأمور لكي نتأكد من أننا كدول عربية ماضون على خط واضح وسليم".
وأشاد بالجهود العربية المبذولة من أجل الارتقاء بقطاع الاتصالات في الدول العربية كافة وبما يواكب التطور المتسارع في العالم.
واعتبر الرمسي أن الاجتماع يعد "فرصة قيمة" لتبادل الخبرات والمعرفة واتخاذ القرارات "المهمة" التي من شأنها تعزيز دور الوطن العربي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيد الدولي مؤكدا أن التعاون المشترك سيسهم في "تعزيز التقدم والازدهار" في القطاع.
وعن قضية فلسطين وما يتعلق بقطاع الاتصالات فيها أكد الرمسي أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأمتين العربية والإسلامية "وقد عملنا من خلال هذه اللجنة أن تكون لنا مبادرات بأن تمضي الدولة الفلسطينية على نفس المسار الذي تمضي عليه الدول العربية".
وحول الأمور المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة وتحديدا قطاع الاتصالات فيه قال الرمسي "لقد عملنا مع الفريق العربي لمجلس الاتصالات العرب لتطوير قرار يعرض في الاتحاد الدولي للاتصالات لإعادة إعمار الاتصالات في قطاع غزة".
وأشار الرمسي إلى أن اجتماع وزراء العرب للاتصالات والمعلومات يعكس التزام الدول العربية بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وهو خطوة مهمة نحو بناء مجتمعات عربية قوية ومتقدمة تعتمد على التكنولوجيا كمحرك للتنمية والابتكار.
يذكر أن العاصمة الإماراتية أبوظبي شهد الاثنين الماضي انطلاق أعمال الاجتماع ال52 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات الذي استمر يومين برئاسة إماراتية بمشاركة وفود الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وممثلين عن عدد من الجهات والمنظمات. (النهاية)

س خ م / م ع ع




MENAFN18012024000071011013ID1107740000

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث