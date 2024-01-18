فرنسا تؤكد دعمها الثابت لأوكرانيا في حربها مع روسيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 18 - 1 (كونا) -- أكدت فرنسا اليوم الخميس دعمها "الثابت" لأوكرانيا وتصميمها على دعم الشعب الأوكراني على المدى الطويل سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الأوروبي في مواجهة الحرب مع روسيا.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ونقل البيان عن ماكرون إعرابه خلال الاتصال عن دعم فرنسا "الثابت" لأوكرانيا وشعبها "على المدى الطويل" في مواجهة "الحرب العدوانية الروسية" مدينا "تكثيف روسيا ضرباتها على المدن الأوكرانية".
وقال البيان إن ماكرون أعرب عن عزمه زيارة أوكرانيا في فبراير المقبل ورغبته في إبرام اتفاق ثنائي بشأن الأمن بعد الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مجموعة السبع في فيلنيوس في ال12 من يوليو الماضي.
كما أعرب الرئيس الفرنسي لزيلينسكي عن أمله في أن تتيح هذه الزيارة تعزيز التعاون مع أوكرانيا في المجالات كافة.
وأوضح قصر (الإليزيه) أن فرنسا ستواصل القيام بدورها في "جهود تدريب القوات المسلحة الأوكرانية ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها" حيث أكد ماكرون في هذا الصدد الأهمية التي يوليها لتطوير الإنتاج المشترك للمعدات العسكرية مع أوكرانيا. (النهاية)
م ع / م ع ع
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