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فرنسا تؤكد دعمها الثابت لأوكرانيا في حربها مع روسيا

1/18/2024 2:36:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 18 - 1 (كونا) -- أكدت فرنسا اليوم الخميس دعمها "الثابت" لأوكرانيا وتصميمها على دعم الشعب الأوكراني على المدى الطويل سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الأوروبي في مواجهة الحرب مع روسيا.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ونقل البيان عن ماكرون إعرابه خلال الاتصال عن دعم فرنسا "الثابت" لأوكرانيا وشعبها "على المدى الطويل" في مواجهة "الحرب العدوانية الروسية" مدينا "تكثيف روسيا ضرباتها على المدن الأوكرانية".
وقال البيان إن ماكرون أعرب عن عزمه زيارة أوكرانيا في فبراير المقبل ورغبته في إبرام اتفاق ثنائي بشأن الأمن بعد الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مجموعة السبع في فيلنيوس في ال12 من يوليو الماضي.
كما أعرب الرئيس الفرنسي لزيلينسكي عن أمله في أن تتيح هذه الزيارة تعزيز التعاون مع أوكرانيا في المجالات كافة.
وأوضح قصر (الإليزيه) أن فرنسا ستواصل القيام بدورها في "جهود تدريب القوات المسلحة الأوكرانية ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها" حيث أكد ماكرون في هذا الصدد الأهمية التي يوليها لتطوير الإنتاج المشترك للمعدات العسكرية مع أوكرانيا. (النهاية)

م ع / م ع ع




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