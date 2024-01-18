وزير الدفاع المصري ونظيره البريطاني يناقشان تطورات المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 1 (كونا) -- بحث وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي مع نظيره البريطاني غرانت شابس اليوم الخميس التطورات في المنطقة ولاسيما مع استمرار عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة.
وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان له أن وزير الدفاع المصري أكد خلال اللقاء أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتجنب التصعيد القائم في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة ودعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات المصرية - البريطانية الممتدة في مختلف المجالات ولاسيما المجال العسكري متطلعا الى المزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أشاد وزير الدفاع البريطاني بدور مصر الفاعل في محيطها الاقليمي ولاسيما مع استمرار الأزمة الراهنة في قطاع غزة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.
وأضاف البيان أن المباحثات تطرقت إلى علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات العسكرية بينهما. (النهاية)
ا س م / ه س ص
MENAFN18012024000071011013ID1107739998
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.