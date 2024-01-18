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وزير الدفاع المصري ونظيره البريطاني يناقشان تطورات المنطقة

1/18/2024 2:36:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 1 (كونا) -- بحث وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي مع نظيره البريطاني غرانت شابس اليوم الخميس التطورات في المنطقة ولاسيما مع استمرار عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة.
وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان له أن وزير الدفاع المصري أكد خلال اللقاء أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتجنب التصعيد القائم في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة ودعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات المصرية - البريطانية الممتدة في مختلف المجالات ولاسيما المجال العسكري متطلعا الى المزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أشاد وزير الدفاع البريطاني بدور مصر الفاعل في محيطها الاقليمي ولاسيما مع استمرار الأزمة الراهنة في قطاع غزة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.
وأضاف البيان أن المباحثات تطرقت إلى علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات العسكرية بينهما. (النهاية)

ا س م / ه س ص



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