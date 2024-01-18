الهند: لن نسمح لأحد بزعزعة الأمن في بحر العرب والبحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 18 - 1 (كونا) -- قال رئيس أركان البحرية الهندية الأدميرال آر هاري كومار اليوم الخميس إن الهند لن تسمح لأحد بزعزعة الأمن والاستقرار لمجالها البحري في بحر العرب والبحر الأحمر.
وأضاف كومار للصحفيين في نيودلهي أن "مهمة البحرية هي التأكد من أننا نحافظ على مصالحنا الوطنية في المجال البحري وأننا نحميها ونتابعها. هذا هو ما نفعله".
وأشار إلى أن عمليات مكافحة القرصنة مستمرة منذ عام 2008 وأن الهند نشرت 106 سفن منذ ذلك الحين بشكل متواصل.
من جانب آخر أعربت وزارة الخارجية الهندية عن قلقها العميق من تطور الوضع في البحر الأحمر وبحر العرب.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية (راندير جايسوال) للصحفيين في نيودلهي إن الهند تشعر بقلق عميق من الوضع في البحر الأحمر وأجزاء من بحر العرب.
وأضاف "كل ما يحدث هناك لا يؤثر في مصالحنا فقط بل في المصالح الاقتصادية لكثيرين في العالم".
كانت البحرية الهندية قد تدخلت اليوم لمساعدة سفينة شحن ترفع علم جزر مارشال بعد تعرضها لهجوم بطائرة من دون طيار في خليج عدن في إجراء هندي ليس هو الأول خلال الأسابيع الماضية ردا على سلسلة الهجمات التي تستهدف سفنا تجارية في تلك المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان إن سفينتها الحربية "فيشاكاباتانام" الموجودة في خليج عدن ضمن عمليات مكافحة القرصنة استجابت سريعا لنداء استغاثة من سفينة الشحن "غينكو بيكاردي" التي ترفع علم جزر مارشال عقب تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة أمس. (النهاية)
ا ت ك / ه س ص
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