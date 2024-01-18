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الهند: لن نسمح لأحد بزعزعة الأمن في بحر العرب والبحر الأحمر

1/18/2024 2:36:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 18 - 1 (كونا) -- قال رئيس أركان البحرية الهندية الأدميرال آر هاري كومار اليوم الخميس إن الهند لن تسمح لأحد بزعزعة الأمن والاستقرار لمجالها البحري في بحر العرب والبحر الأحمر.
وأضاف كومار للصحفيين في نيودلهي أن "مهمة البحرية هي التأكد من أننا نحافظ على مصالحنا الوطنية في المجال البحري وأننا نحميها ونتابعها. هذا هو ما نفعله".
وأشار إلى أن عمليات مكافحة القرصنة مستمرة منذ عام 2008 وأن الهند نشرت 106 سفن منذ ذلك الحين بشكل متواصل.
من جانب آخر أعربت وزارة الخارجية الهندية عن قلقها العميق من تطور الوضع في البحر الأحمر وبحر العرب.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية (راندير جايسوال) للصحفيين في نيودلهي إن الهند تشعر بقلق عميق من الوضع في البحر الأحمر وأجزاء من بحر العرب.
وأضاف "كل ما يحدث هناك لا يؤثر في مصالحنا فقط بل في المصالح الاقتصادية لكثيرين في العالم".
كانت البحرية الهندية قد تدخلت اليوم لمساعدة سفينة شحن ترفع علم جزر مارشال بعد تعرضها لهجوم بطائرة من دون طيار في خليج عدن في إجراء هندي ليس هو الأول خلال الأسابيع الماضية ردا على سلسلة الهجمات التي تستهدف سفنا تجارية في تلك المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان إن سفينتها الحربية "فيشاكاباتانام" الموجودة في خليج عدن ضمن عمليات مكافحة القرصنة استجابت سريعا لنداء استغاثة من سفينة الشحن "غينكو بيكاردي" التي ترفع علم جزر مارشال عقب تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة أمس. (النهاية)

ا ت ك / ه س ص



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