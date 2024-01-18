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طهران تطلق تدريبات عسكرية واسعة النطاق

1/18/2024 2:33:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت إيران تدريبات عسكرية واسعة النطاق في منطقة ممتدة من الجنوب الغربي إلى الجنوب الشرقي للبلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء (فارس) شبه الرسمية.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها ان التدريبات التي تحمل اسم «المدافعون عن سماء الولاية 1402»، تضمنت وحدات مختارة من القوات الجوية والبحرية والبرية للجيش والحرس الثوري الإيراني.
وقال عباس فراجبور الناطق باسم التدريبات العسكرية إن «عمليات استخبارات واستطلاع نفذتها طائرات مقاتلة ومسيرات خلال التدريبات، واتخذت إجراءات تكتيكية ودفاعية للكشف عن الطائرات الغازية وتتبعها وإسقاطها».
وقال قائد قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الايراني قادر رحيم زاده إن استخدام التقنيات الحديثة كان أحد السمات البارزة للتدريبات، مشيرا إلى أن المناورات تستهدف تحسين الاستعداد القتالي والردع لدى القوات المسلحة، وتقييم أنظمة الدفاع الجوي المطورة محليا في مواجهة التهديدات المتنوعة، وإقامة دفاع شامل بزاوية 360 درجة في مجال الحرب الإلكترونية والفضاء الإلكتروني، وتعزيز الهيمنة الاستخباراتية.

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