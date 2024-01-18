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دعوات للتظاهر احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية في جزر القمر

1/18/2024 2:33:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل شخص وأصيب خمسة آخرون على الأقل في جزر القمر في صدامات أعقبت إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي ترفضه المعارضة، في حين استمرت التوترات أمس في العاصمة.
ودعت المعارضة في جزر القمر أمس إلى التظاهر اليوم الجمعة، بعد سقوط قتيل وخمسة جرحى في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، منذ اعلان فوز غزالي عثماني في الانتخابات الرئاسية.
وصرح جابر إبراهيم رئيس قسم الطوارئ في مستشفى معروف في موروني لـ«فرانس برس» ان شخصا يبلغ 21 عاما قتل «على الأرجح بالرصاص».
واعلن أن خمسة آخرين أصيبوا، أحدهم من «صدمة خطيرة في الصدر وهو في حال الخطر».
واستمر التوتر امس بين مجموعات الشباب وقوات الأمن في موروني.
وفي أزقة وسط المدينة قامت مجموعات من الشباب الملثمين بإلقاء الحجارة على عناصر الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأوضح متظاهر شاب لوكالة فرانس برس فضل عدم الكشف عن اسمه «نرفض نتائج الانتخابات. ولهذا السبب أحرقنا مباني رسمية».

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