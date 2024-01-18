الناتو يعلن عن تدريب المدافع الصامد يشمل 90 ألف عسكري لعدة أشهر

الناتو يعلن عن تدريب المدافع الصامد يشمل 90 ألف عسكري لعدة أشهر
التاريخ
1/18/2024 2:33:40 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) انه سيبدأ الأسبوع المقبل أكبر تدريب عسكري له منذ عقود بمشاركة 90 ألف عسكري، على مدى أشهر.
وصرح القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي للصحافيين، بأن التدريب (المدافع الصامد) سيستمر حتى أواخر مايو ويشمل وحدات من كل الدول الأعضاء الـ 31 والدولة المرشحة السويد.
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