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الناتو يعلن عن تدريب المدافع الصامد يشمل 90 ألف عسكري لعدة أشهر

1/18/2024 2:33:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) انه سيبدأ الأسبوع المقبل أكبر تدريب عسكري له منذ عقود بمشاركة 90 ألف عسكري، على مدى أشهر.
وصرح القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي للصحافيين، بأن التدريب (المدافع الصامد) سيستمر حتى أواخر مايو ويشمل وحدات من كل الدول الأعضاء الـ 31 والدولة المرشحة السويد.

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