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وزير الخارجية الأميركي يزور أفريقيا لتعزيز الشراكات الأمنية

1/18/2024 2:33:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أفريقيا جنوب الصحراء للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، في إطار مساع لمواجهة تقدم روسيا والصين في القارة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
ويزور بلينكن في أفريقيا، كلا من: الرأس الأخضر وساحل العاج ونيجيريا وأنغولا اعتبارا من الاثنين المقبل، بعدما قام بأربع جولات في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن بلينكن سيناقش النمو الاقتصادي وكيفية «تعزيز الشراكات الأمنية القائمة على القيم المشتركة مثل: احترام حقوق الإنسان وتعزيز الديموقراطية وتوسيع نطاق سيادة القانون».
وستكون هذه رحلة بلينكن الرابعة إلى أفريقيا منذ توليه منصبه.
وخلال زيارته الأخيرة لإفريقيا جنوب الصحراء في مارس 2023، زار بلينكن النيجر ليكون أرفع مسؤول أميركي يزور هذه الدولة، حيث سعى لدعم الرئيس محمد بازوم ونظامه الديموقراطي في منطقة شهدت انقلابات لاسيما في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين.
وبعد أربعة أشهر، نفذت مجموعة عسكرية انقلابا في النيجر في يوليو2023 فأطاحت بازوم وتولت السلطة.
وتأتي زيارة بلينكن الراهنة في أعقاب زيارة نظيره الصيني وانغ يي لدول إفريقية اختتمها مؤخرا في ساحل العاج بعدما زار كل من: مصر وتونس وتوغو.

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