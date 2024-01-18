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تركيا حزب العدالة والتنمية يعلن مرشحيه لرئاسة بلديتي أنقرة وأزمير

1/18/2024 2:33:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن مرشحيه لرئاسة البلديات في 48 ولاية، وذلك لخوض الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس المقبل.
واختار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قوميا كان عضوا في الماضي في حزب من اليمين لخوض انتخابات رئاسة بلدية أنقرة، في محاولة لاستعادة العاصمة بعدما انتزعتها المعارضة في 2019.
وسيمثل تورغوت ألتينوك، رئيس بلدية منطقة كيسيورين الشعبية في أنقرة، حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان في الانتخابات المحلية، بمواجهة رئيس البلدية المنتهية ولايته منصور يافاش العضو في حزب الشعب الديموقراطي، أكبر أحزاب المعارضة.
كما رشح اردوغان، حمزة داغ لرئاسة بلدية ازمير في الانتخابات المحلية المقبلة، أما مرشح الحزب لرئاسة بلدية أنطاليا فهو رئيس بلدية منطقة كيبيز في الولاية، هاكان توتونجو.
ويسعى اردوغان لاستعادة كبرى المدن التركية من حزب الشعب الجمهوري الذي حقق انتصارا كبيرا في اسطنبول وأنقرة في انتخابات 2018.
وكان اردوغان اختار في وقت سابق من يناير الجاري وزير البيئة السابق مراد كوروم مرشحا لرئاسة بلدية اسطنبول في مواجهة رئيس بلدية المدينة أكبر إمام أوغلو.
واستعاد حزب الشعب الجمهوري في انتخابات 2019 سيطرته على اسطنبول للمرة الأولى منذ أن كان اردوغان رئيسا لبلدية المدينة في تسعينيات القرن الماضي.
ويرى معظم المحللين أن فرص اردوغان في الفوز أكبر في اسطنبول منها في أنقرة، في ظل استطلاعات للرأي تصنف باستمرار رئيس بلدية العاصمة الحالي بين السياسيين الأكثر شعبية في تركيا.
ويبدو أن يافاش استفاد من ابتعاده من السياسة الوطنية وإظهاره قدرة على التعامل مع الحاجات المحلية الخاصة بسكان أنقرة لترسيخ شعبيته.
ويتقاسم ألتينوك ويافاش الماضي ذاته، فهما كانا ينتميان إلى حزب الحركة القومية اليميني قبل أن يسلك كل منهما اتجاها سياسيا مختلفا.
ويشكل حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية تحالفا في البرلمان نجح في الاحتفاظ بغالبيته في انتخابات العام الماضي.
وتفكك تكتل المعارضة بعد هزيمته ويعتزم حزب الشعوب الديموقراطي تقديم مرشحيه للانتخابات البلدية في معظم المدن الكبرى وبينها أنقرة.
غير أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض انتخابات اسطنبول أو يبقى بمنأى منها حرصا على عدم تشتيت أصوات المعارضة.
ويتحتم على إمام أوغلو ضمان إعادة فوزه ببلدية اسطنبول للاحتفاظ بحظوظه في الانتخابات الرئاسية التي يعتزم خوضها بعد انتهاء ولاية اردوغان في 2028.

MENAFN18012024000130011022ID1107739969

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