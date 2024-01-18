Friday, 19 January 2024 12:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضربات أميركية جديدة منعت صواريخ حوثية من تهديد الملاحة في البحر الأحمر

1/18/2024 2:33:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شن الجيش الأميركي، للمرة الرابعة في أقل من أسبوع، ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، استهدفت صواريخ كانت معدة لإطلاقها على خطوط الملاحة البحرية التي أصبحت منذ أسابيع هدفا لهجماتهم.
وجاءت هذه الضربات، بعيد ساعات قليلة على إعادة إدراج واشنطن الحوثيين على لائحتها للكيانات الإرهابية بسبب استمرارهم في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وبعد تبني الحوثيين هجوما على سفينة أميركية في البحر الأحمر، أعلنت قناة «المسيرة» التابعة لميليشيات الحوثي أن غارات استهدفت امس عددا من المحافظات اليمنية، هي: الحديدة، تعز، ذمار، البيضاء وصعدة.
من جهتها، قالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان: «نفذ الجيش الأميركي» ضربات على 14 صاروخا للحوثيين كانت معدة للإطلاق من مناطق يسيطرون عليها في اليمن».
وأضافت «سنتكوم» أن «هذه الصواريخ التي كانت على منصات الإطلاق، مثلت خطرا داهما على السفن التجارية والمدمرات التابعة لسلاح البحرية الأميركية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أي لحظة، مما أدى إلى تدخل القوات الأميركية لممارسة حقها الأصيل وواجبها في الدفاع عن نفسها».
ونقل البيان عن قائد «سنتكوم»، إريك كوريلا قوله «سنواصل أنشطتنا لحماية حياة البحارة الأبرياء».
وإثر الغارات الجديدة، أكد الحوثيون مجددا مضيهم في «استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مهما حاول العدوان الأميركي ـ البريطاني منعنا من ذلك».
من جانبها، أكدت موسكو أنه على الولايات المتحدة وقف ضرباتها على الحوثيين في اليمن للمساعدة في إيجاد حل ديبلوماسي يضع حدا للتوتر المرتبط بهجمات المتمردين على السفن التجارية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحافيين امس «كلما قصف الأميركيون والبريطانيون أكثر، أصبح الحوثيون أقل استعدادا للتحاور».

MENAFN18012024000130011022ID1107739967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث