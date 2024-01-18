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معركة ولاية نيوهامبشر الانتخابية مصيرية لمستقبل هايلي المرأة الوحيدة في السباق

1/18/2024 2:33:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتقلت الانتخابات التمهيدية للجمهوريين إلى ولاية نيوهامبشر الواقعة شرق الولايات المتحدة الاميركية والتي تعد حاسمة للمرشحة نيكي هايلي في مسعاها لكسب ترشيح الحزب أمام خصمها الأوفر حظا دونالد ترامب.
وتظهر استطلاعات الرأي أن المندوبة السابقة للولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، والمرأة الوحيدة في السباق الرئاسي، تمثل التهديد الرئيسي لمساعي ترامب للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض. وتمكنت هايلي من خفض نسبة التأييد لترامب في الخريف من 35 إلى 14%، كما أطاحت بديسانتيس الذي بات يحتل المرتبة الثالثة في الاستطلاعات بفارق كبير، لتجعل الانتخابات التمهيدية سباقا بين مرشحين اثنين.
وقالت هايلي لأنصارها خلال تجمع انتخابي في مدينة روتشستر الصغيرة، إنها صوتت مرتين لترامب لكن «لا يمكن أن يكون لدينا بلد في حالة من الفوضى وعالم يحترق ونذهب إلى أربع سنوات أخرى من الفوضى. لن ننجو من ذلك».
واضافت «لا يمكن هزم فوضى الديموقراطيين بفوضى للجمهوريين»، منتقدة ترامب والرئيس جو بايدن في نفس الوقت.
وفي الأسابيع القليلة الماضية ارتفعت أرقام شعبية هايلي والتبرعات والتأييد لها، لكن أملها في معركة يتنافس فيها شخص واحد أمام الرئيس السابق، منيت بانتكاسة عندما تغلب عليها حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ليحتل المركز الثاني في انتخابات المجالس الشعبية (كوكس) في ولاية أيوا مؤخرا.
وخيبة الأمل هذه فاقمت الضغوط على هايلي لوضع ديسانتيس في المقعد الخلفي في نيوهامبشر ومواصلة تحديها لترامب فيما تقترب المعركة من مسقط رأسها بولاية كارولاينا الجنوبية.
وفي هذا السياق، قال لاري هوغان حاكم ماريلاند السابق وأحد مؤيد هايلي «إذا حققت نتائج جيدة في نيوهامبشر فإن ذلك سينقل الزخم والطاقة والإثارة إلى حملتها في كارولاينا الجنوبية».
ولم يسبق أن خسر أي مرشح السباق بعد فوزه بأول ولايتين وقد يكون من شبه المؤكد أن ترامب الذي سحق ديسانتيس وهايلي في ولاية أيوا سيعلن انتهاء معركة ترشيح الجمهوريين بفوز في نيوهامبشر.
وجعل ذلك من الولاية ميدانا يحدد قواعد اللعبة لهايلي في وقت تشير تقارير إلى وقف التبرعات إذا فشلت في الفوز أو الحلول في المركز الثاني بنتائج قريبة من ترامب.

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