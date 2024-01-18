باكستان ترد على القصف الإيراني ودعوات دولية إلى ضبط النفس

MENAFN - Al-Anbaa) شنت باكستان هجمات ضد «ملاذات إرهابية» في إيران أوقعت قتلى ردا على ما يبدو على ضربات جوية إيرانية داخل أراضيها، في تصعيد للتوتر ما دفع طهران لاستدعاء المبعوث الباكستاني لديها.وقتل تسعة أشخاص بينهم ثلاث نساء وأربعة أطفال في الضربات الباكستانية على محافظة سيستان بلوشستان المضطربة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).وجاء الهجوم بعد يومين على شن إيران ضربات على أهداف لجماعات «إرهابية» في باكستان المجاورة أودت بطفلين على الأقل.وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن «باكستان نفذت سلسلة ضربات عسكرية منسقة جدا ودقيقة ضد ملاذات إرهابية في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية».واستخدمت مسيرات وصواريخ في الضربات التي استهدفت حركات للانفصاليين البلوش، بحسب الجيش. ويشن الجيش الباكستاني منذ عقود عمليات ضد مجموعات انفصالية في منطقته الحدودية ذات الكثافة السكانية الضئيلة.وأدانت إيران الضربات واستدعت القائم بالأعمال الباكستاني «لتقديم احتجاج وطلب تفسير من الحكومة الباكستانية»، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني.وندد كنعاني بالهجوم، وأكد انه ولإبلاغ الاحتجاج رسميا وطلب ايضاح من الحكومة الباكستانية في هذا المجال، تم استدعاء القائم بالاعمال الباكستاني لدى طهران الى وزارة الخارجية.وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء من دون الإفصاح عن مصادرها أنه يعتقد أن القتلى من «المواطنين الباكستانيين».وقالت باكستان إنها شنت الضربات «في ضوء معلومات استخباراتية موثوقة عن أنشطة إرهابية وشيكة واسعة النطاق»، مضيفة أن «عددا من الإرهابيين قتلوا».وأكدت انها «تحترم بشكل كامل سيادة وسلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وأن «الهدف الوحيد» للضربات «كان السعي للمحافظة على أمن باكستان ومصلحتها الوطنية التي تعد بالغة الأهمية ولا يمكن المساس بها».وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الضربات استهدفت قرية قرب مدينة سراوان.وفي السياق، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، في مؤتمر صحافي، بأن رئيس الحكومة الباكستانية المؤقتة أنور الحق كاكار اختصر زيارته إلى دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي «نظرا إلى التطورات المستمرة».وحضت روسيا امس إسلام آباد وطهران على خفض التصعيد. وقالت الخارجية الروسية في بيان «نراقب بقلق التصعيد في الوضع في المنطقة الحدودية الإيرانية - الباكستانية والذي يتزايد في الأيام الأخيرة. ندعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحل المسائل المستجدة بالسبل السياسية والديبلوماسية حصرا».من جانبها، أعربت بكين عن استعدادها للتوسط بين باكستان وإيران بعد تبادل القصف عند الحدود بين البلدين. وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري «يأمل الجانب الصيني بشكل صادق أن يكون بإمكان الطرفين التهدئة وممارسة ضبط النفس وتجنب تصعيد التوتر»، مضيفة «نحن على استعداد للعب دور بناء في خفض التصعيد في حال رغب الطرفان في ذلك».كما أعربت تركيا عن قلقها إزاء التصعيد الأخير بين إيران وباكستان. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها امس: «نشعر بالقلق، إزاء التطورات التي بدأت بهجمات إيرانية، ضد أهداف معينة في العراق، ثم توسعت بهجمات إيران على بعض الأهداف داخل باكستان».وأضاف البيان «نعتقد أنه ينبغي حل المشاكل من خلال مفهوم الصداقة والأخوة، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدان وسلامتها الإقليمية، في إطار المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة».وتابع: «نأمل أن يتم حل جميع القضايا من خلال الحوار والتعاون، دون مزيد من تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين»، مشيرا إلى أن تركيا تدعو «إيران والعراق وباكستان إلى ضمان السلام من خلال الاعتدال والعقلانية».







طهران تطلق تدريبات عسكرية واسعة النطاق

أطلقت إيران تدريبات عسكرية واسعة النطاق في منطقة ممتدة من الجنوب الغربي إلى الجنوب الشرقي للبلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء (فارس) شبه الرسمية.وأوضحت الوكالة في تقرير لها ان التدريبات التي تحمل اسم «المدافعون عن سماء الولاية 1402»، تضمنت وحدات مختارة من القوات الجوية والبحرية والبرية للجيش والحرس الثوري الإيراني.وقال عباس فراجبور الناطق باسم التدريبات العسكرية إن «عمليات استخبارات واستطلاع نفذتها طائرات مقاتلة ومسيرات خلال التدريبات، واتخذت إجراءات تكتيكية ودفاعية للكشف عن الطائرات الغازية وتتبعها وإسقاطها».وقال قائد قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الايراني قادر رحيم زاده إن استخدام التقنيات الحديثة كان أحد السمات البارزة للتدريبات، مشيرا إلى أن المناورات تستهدف تحسين الاستعداد القتالي والردع لدى القوات المسلحة، وتقييم أنظمة الدفاع الجوي المطورة محليا في مواجهة التهديدات المتنوعة، وإقامة دفاع شامل بزاوية 360 درجة في مجال الحرب الإلكترونية والفضاء الإلكتروني، وتعزيز الهيمنة الاستخباراتية.